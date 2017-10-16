Интервью с Хеге Стурхеуг: публикация фотографии мусульманок было ошибкой

"Если бы я знала, насколько люди будут циничны, я бы выбрала другое фото для публикации".

Служба защиты прав человека не впервой сталкивается с критикой в свой адрес, но после того, как служба, где журналист и активист Хеге Стурхеуг работает в качестве начальника информационного отдела, выложила на своей странице в интернете фото одетых в никаб мусульманских женщин, стоящих на остановке, вокруг организации и самой Стурхеуг поднялся нешуточный шум.

Лидер Рабочей партии Йонас Гар Стёре тут же пригрозил отнять у организации государственное финансирование размером 1,8 млн. крон за "стигматизацию иммигрантов и мусульман, которых фотографируют и выкладывают на всеобщее обозрение в интернете", а Центр борьбы с расизмом, который всегда был благожелательно настроен по отношению к организации, обвинил службу в распространении пропаганды ненависти.

Страница Nettavisen по-русски на Facebook.

По словам Хеге Стурхеуг, мотивацией к началу фотопроекта стала озабоченность по поводу будущего на фоне стремительного распространения Ислама, происходящего во всей Западной Европе, которое повлекло за собой стремительные изменения в культуре: "Политики и средства массовой информации отказываются говорить об этом. Складывается ощущение, что ты находишься в лодке, которая внезапно поменяла курс, и никто не признаёт того, насколько это плохо".

Стурхеуг также приводит в пример фотографию, сделанную несколько лет назад в Драммене. На фото изображён мусульманский мужчина, снимающий христианский крест с крыши часовни, которую он выкупил вместе со своей женой для проведения там различных мероприятий для детей и взрослых. "Визуальные составляющие важны для того, чтобы пробудить сознание. Фото из Драммена является для меня символичным и хорошо иллюстрирует время, в котором мы живём", – говорит журналистка.

Мусульманский мужчина снимает христианский крест с крыши часовни в Драммане.

Стурхеуг приводит также другой пример, когда Звезду Давида и христианский крест убрали с крыши церкви Христианского центра в Гренланде (часть губернии Телемарк). Церковь передали Исламской ассоциации Телемарка, установившей взамен исламский полумесяц.

Хотела запечатлеть культурные метаморфозы

По словам журналистки, норвежские ценности подвергаются испытаниям. Каждые 10-ть лет удваивается число мусульман, имеющих членство в мечети, что является плохим сигналом, и о чём никто не осмеливается высказываться открыто.

Шокирована реакцией людей

"Если бы я знала количество циников, которые постарались представить хорошие побуждения в негативном свете, я бы выбрала фото, иллюстрирующее снятие христианского креста с крыши часовни в Драммене. Тот факт, что лидер одной из крупнейших политических партий и кандидат на пост премьер-министра выступил в Стортинге с откровенной ложью, просто шокирует", – признаётся Хеге Стурхеуг.

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