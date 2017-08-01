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Эрна Сульберг посетила лагерь беженцев в ливанском городе Qab Elias i Bekadalen. Фамилия, изображенная на фото, не являются беженцами по квоте.
Эрна Сульберг посетила лагерь беженцев в ливанском городе Qab Elias i Bekadalen. Фамилия, изображенная на фото, не являются беженцами по квоте. Foto: Tore Meek / NTB Scanpix

Многие беженцы по квоте отказываются жить в Норвегии

Sist oppdatert:

Ksenia Hinderson
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Отказываются от предложения переехать в Норвегию.

В 2015 году Рабочая партия (Ap), Консервативная партия (Høyre), Партия центристов (Sp), Левая либеральная партия (V), Христианская народная партия (KrF) и Норвежская экологическая партия (MDG) решили, что Норвегия должна принять 8 000 беженцев по квоте в течение 3-х лет. 

Беженцы по квоте зарегестрированы как беженцы ООН, которые не имеют возможности либо уехать в свою страну, либо остаться в стране текущего пребывания. В таком случае их переселяют в другое государство. На данный момент многие из них отказываются от предложения переехать в Норвегию.

Беженцы со статусом "беженец по квоте" определяются Департаментом миграции Норвегии (UDI), где актуальные кандидаты проходят собеседование. Отобранные кандидаты распределяются по коммунам, и Норвегия оплачивает переезд. Также они имеют право на курсы для получения знаний о норвежской культуре и обществе. Тем не менее многие отказываются от предложения. 

Руководитель отдела UDI заявляет, что никто не вправе начать переубеждать кандидата.

Слухи о Норвегии

Одна из причин отказа – нежелание покидать родственников и членов семьи. Некоторые утверждают, что норвежская государственная социальная служба помощи и поддержки детей и подростков (Барневарн) крадет детей у семей иммигрантов, или что дети должны купаться голыми на уроках плавания в бассейне.

Несмотря на отказы, UDI планирует заполнить все 8 000 мест. 

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