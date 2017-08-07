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В пятницу министр миграции и интеграции Норвегии выступила в комунне Сарпсборг перед представителями исламской молодежи.
В пятницу министр миграции и интеграции Норвегии выступила в комунне Сарпсборг перед представителями исламской молодежи.

Листхеуг выступила с речью, посвещенной борьбе с экстремизмом

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Ksenia Hinderson
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Министр (Frp) выступила в молодежном лагере для мусульман с критикой в адрес лидера лагеря Тахира-уль-Кадри. Получила поддержку от леволиберального политика.

На сей раз критика Листхеуг была обращена в сторону исламского теолога Тахира-уль-Кадри по поводу его идеологической позиции. Министр выступила с речью во время открытия молодежного лагеря для мусульман в норвежской комунне Сарпсборг. 

Лагерь организован общественной организацией Минхадж-уль-Коран ("Путь Корана") и призван информировать будущее поколение, исповедующих ислам, о способах борьбы с экстремизмом. Духовный лидер сообщества и лагеря Тахир-уль-Кадри – уроженец Пакистана, реформатор и государственный деятель – поспешил заявить, что побиение камнями и смертная казнь за богохульство не являются норвежскими или западными ценностями в целом. Но пресса не раз выявляла двуличность теолога, когда тот говорил по этому поводу совершенно разные вещи в зависимости от того, была ли публика западной или пакистанской. 

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Нужно отстраниться от Шариата

Представитель Левой либеральной партии (V) в Стортинге (парламент Норвегии) Абид Раджа (Abid Raja), также исповедующий Ислам, поощрил Листхеуг за обсуждение данной темы, так как эти, по его менению, достаточно деликатные вопросы, требующие ответа, относятся к сфере свободы слова и демократии Норвегии. Политик заметил, что отстранение от законов о богохульстве создаст для уль-Кадри ряд проблем в Пакистане.

В ответной речи уль-Кадри подчеркнул, что не считает экстремистов и террористоческие группы истинными мусульманами. Ответ не удовлетворил норвежского министра, которая считает, что для духовного лидера молодежного лагеря особенно важно отстраниться от шариатских норм и законов, делающих побиение камнями и смертную казнь за богохульство легальными.

Листхеуг также отметила, что совсем немногие решаются принимать участие в таких дискуссиях. 

Невежливо

Норвежский эксперт по изучению экстремизма Ларс Гюле (Lars Gule) посчитал критику Листхеуг невежливым жестом, что, по его мнению, противоречит норвежским ценностям. В то же время Гюле заявил о необходимости выработки критического мышления по данному вопросу. 

Мирная религия

Лагерь собрал около 500 молодых мусульман из Скандинавии и некоторых других европейских стран. Будущее поколение с нетерпением ожидало речей духовного лидера уль-Кадри. В открытии лагеря в свою очередь принял участие посол Пакистана Риффат Масуд (Riffat Masood), тут же заявивший, что Ислам – не радикальная, а мирная религия. 

Во время своей речи Листхеуг также отметила, что уважает решение взрослых женщин носить мусульманский платок, хотя и считает данное одеяние символом угнетения. 

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