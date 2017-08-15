Сив и Силви завоевывают симпатии пользователей социальных сетей

Согласно социальным сетям, лидеры выборной гонки вполне очевидны.

Если бы исход выборов определялся по голосованию в социальных сетях, победу, без всякого сомнения, с отрывом от конкурентов одержала бы Партия прогресса (FrP), которая лидировала по рейтингу на прошлой неделе наравне с Силви Листхеуг (министр миграции и интеграции, FrP) и Сив Йенсен (лидер Партии прогресса, FrP).

Каждую неделю Nettavisen составляет список партий, которым пользователи социальных сетей отдают наибольшее предпочтение.

Результаты определяются по количеству лайков, комментариев и количеством пользователей, которые поделились постами лидеров партий на официальных страницах.

По сравнению с результатами на прошлых неделях лидеры все те же. Первая четверка не изменилась. Норвежская элокогическая партия (MDG) совершила большой скачек вперед. Партия "Красных" (Rødt), которая опережала Рабочую партию (Ap) на прошлых неделях, наоборот потеряла голоса.

Если судить по размерам, Партия прогресса (FrP) сопоставима с Консервативной (Høyre), Рабочей (Ap) и Экологической (MDG) партиями вместе взятыми.

Список на этой неделе выглядит следующим образом:

Партия прогресса (FrP) (1)

Демократы (D) (2)

Консервативная партия (Høyre) (3)

Рабочая партия (Ap) (4)

Норвежская экологическая партия (MDG) (9)

Левая социалистическая партия (SV) (6)

Либералисты (Lib) (7)

Партия "Красных" (Rødt) (5)

Левая либеральная партия (V) (8)

Партия центристов (Sp) (10)

Христианская народная партия (KrF) (11)

Партия христиан (De Kristne) (12)



Для лидеров партий произошли большие изменения в рейтинге – в списках появился новый лидер:

Сив Йенсен (FrP) (2)

Эрна Сульберг (Høyre) (1)

Йонас Гар Стёре (Ap) (3)

Аудун Лисбаккен (SV) (4)

Кнут Арилд Харайдэ (KrF) (5)

Бьйорнар Мокснес (R) (7)

Тригве Слагвол Ведум (Sp) (8)

Расмус Хансон (MDG) (6)

Тринэ Скей Грандэ (V) (9)

Макван Кашейкал (D) (10)









