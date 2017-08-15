Этнические норвежцы выезжают из районов, где преобладают иммигранты
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Особенно это касается районов, где первоначально проживало большое количество иммигрантов.
Новые данные коммуны Осло показывают миграцию коренных норвежцев и представителей культурной среды, отличной от западной, в другие районы Осло. Статистика дает возможность увидеть передвижение людей из одной окрестности в другую. Результаты проявляют вполне определенную тенденцию.
В то время, как политики поочередно раздают обещания сделать все возможное для уменьшения разрозненности районов Норвегии, этнические норвежцы и представители культур, отличных от западной, не хотят жить бок о бок.
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Такого рода динамика наблюдается прежде всего в районах Сёндре Нордстранд (Søndre Nordstrand), Стовнер (Stovner), Ална (Alna) и Грурю (Grorud).
В период с 2008 по 2016 год из района Стовнер выехало 3029 этнических норвежцев. В тот же период в Стовнер въехало 3418 человек, являющихся представителями различной культурной среды.
1297 этнических норвежцев иммигрировало из района Сёндре Нордстранд. И в целом 1451 жителей Норвегии, являющихся уроженцами других стран, заселилось в район.
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