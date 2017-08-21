Лидер Народной христианской партии хочет принять больше беженцев

Министр миграции и интеграции отклонила предложение.

Итальянское правительство считает несправедливым то, что беженцев отправляют из Норвегии обратно в Италию, но норвежские власти отказываются слушать.

"ЕС и Италия должны позаботиться о своих границах и перестать принимать паромы с экономическими беженцами, которые должны получать статус беженца не в Европе, а в Северной Африке", – говорит министр миграции и интеграции Силви Листхеуг (Партия прогресса, FrP).

Кнут Арильд Харайде (лидер Народной христианской партии, KrF) уверен, что можно найти другие решения взамен полнейшего отказа от предложения министром миграции и интеграции.

Следите за обновлениями Nettavisen по-русски на странице Facebook.

Харайде уверен, что Норвегия должна проявить инициативу и принять совместное с другими странами решение по вопросу. "Важно, что по этому поводу предпримет вся Европа", – заявляет политик.

По мнению лидера Христианской народной партии, это вовсе не означает, что Норвегия должна принять всех беженцев, но для страны важно разделить ответственность со всей Европой. То, что Польша и Венгрия отказались принимать беженцев, стало вполне ожидаемым исходом событий для политика.

В этом году Норвегия отправила 57 беженцев обратно в Италию, согласно Дублинскому соглашению, устанавливающему, что беженцы должны оставаться в первой стране прибытия.

Секретарь премьер-министра Италии Сандро Гози (Sandro Gozi) утверждает, что правила, говорящие об ответственности за беженцев первой страны, в которую они прибывают, являются несправедливыми и устаревшими.

В этом году Норвегия отослала 227 беженцев обратно в первую страну прибытия. По количеству возвращенных беженцев из Норвегии Италия занимает первое место; Швеция и Германия следуют за ней.