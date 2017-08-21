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Кнут Арильд Харайде призывает Силви Листхеуг обсудить Дублинское соглашение со своими коллегами.
Кнут Арильд Харайде призывает Силви Листхеуг обсудить Дублинское соглашение со своими коллегами.

Лидер Народной христианской партии хочет принять больше беженцев

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Ksenia Hinderson
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Министр миграции и интеграции отклонила предложение.

Итальянское правительство считает несправедливым то, что беженцев отправляют из Норвегии обратно в Италию, но норвежские власти отказываются слушать.

"ЕС и Италия должны позаботиться о своих границах и перестать принимать паромы с экономическими беженцами, которые должны получать статус беженца не в Европе, а в Северной Африке", – говорит министр миграции и интеграции Силви Листхеуг (Партия прогресса, FrP).

Кнут Арильд Харайде (лидер Народной христианской партии, KrF) уверен, что можно найти другие решения взамен полнейшего отказа от предложения министром миграции и интеграции.

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Харайде уверен, что Норвегия должна проявить инициативу и принять совместное с другими странами решение по вопросу. "Важно, что по этому поводу предпримет вся Европа", – заявляет политик.

По мнению лидера Христианской народной партии, это вовсе не означает, что Норвегия должна принять всех беженцев, но для страны важно разделить ответственность со всей Европой. То, что Польша и Венгрия отказались принимать беженцев, стало вполне ожидаемым исходом событий для политика.

В этом году Норвегия отправила 57 беженцев обратно в Италию, согласно  Дублинскому соглашению, устанавливающему, что беженцы должны оставаться в первой стране прибытия.

Секретарь премьер-министра Италии Сандро Гози (Sandro Gozi) утверждает, что правила, говорящие об ответственности за беженцев первой страны, в которую они прибывают, являются несправедливыми и устаревшими.

В этом году Норвегия отослала 227 беженцев обратно в первую страну прибытия. По количеству возвращенных беженцев из Норвегии Италия занимает первое место; Швеция и Германия следуют за ней.

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