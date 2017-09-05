Министр нефтяной и энергетической промышленности критикует противников нефти

"Не думаю, что они осознают ценность нефти и газа", – заявляет министр (Партия прогресса, FrP).

Министр нефтяной и энергетической промышленности Тарье Сёвиксен (Terje Søviknes, Партия прогресса) выражает свои опасения по поводу политических партий, выступающих против дальнейшего развития промышленности нефти и газа в Норвегии.

"Такие заявления делают люди с высшим образованием, которые всё равно не понимают значимости нефтегазовой промышленности для всей нации. Такие настроения говорят о легкомысленности и некомпетентности в этом вопросе", – говорит министр.

В понедельник министр посетил Клостерфьорден (Klosterfjorden) в районе Хаугесюн (Haugesund), где происходит установка буровой платформы на крупнейшем нефтяном месторождении Johan Sverdrup. Это одна из четырех буровых платформ, составляющих испытательный центр для Johan Sverdrup. Поставщик Aibel AS ответственен за проектирование, закупку и строительство платформы. Норвежская крупнейшая нефтегазовая компания Statoil является оператором.

Глава компании Statoil заявил, что нефтяное месторождение Johan Svedrup является денежной машиной не только для самой компании, но и для всего государства уже в течение десяти лет. Производство привносит около 700 млрд. крон налоговой прибыли для Норвегии, сообщает газета Dagens Næringsliv.

Лидер Левой социалистической партии (SV) Аудун Лисбакен (Audun Lysbakken) считает, что министр только ослабит страну, выступая за "зависимость Норвегии от нефти и газа". При этом политик добавляет, что его партия придерживается такой позиции в целях защиты интересов норвежцев.

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