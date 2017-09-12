Силви Листхеуг выражает сомнения по поводу работы министром

Силви Листхеуг (FrP) не знает, продолжит ли она работать в правительстве как министр миграции и интеграции или останется лишь членом парламента.

В своём интервью газете Sunnmørsposten Листхеуг призналась, что у неё есть мотивация для продолжения работы на той же должности, но нет уверенности в этом. Политик также выразила радость по поводу завершения выборной гонки.

"Эта выборная гонка была тяжёлой и длинной. Я рада, что всё позади, а особенно постоянные попытки очернить оппонента, которые стали характерными для всей выборной кампании. Я надеюсь, что приложенные усилия принесут результаты", – сообщила министр.

По мнению политика, постоянные попытки оскорбить подмочили репутацию норвежской политики.

На прошлой неделе организация Respons Analyse провела для газеты Bergens Tidende опрос, согласно которому половина участвующих считают, что Листхеуг должна покинуть должность министра миграции и интеграции, в то время как 37 процентов хотят видеть Силви Листхеуг в качестве министра и в будущем.

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