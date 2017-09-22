Неразбериха по поводу запрета ношения хиджаба и никаба

Разногласия по поводу возможного запрета мусульманских платков в школах и университетах.

Правительство хочет запретить ношение в детских садах и других образовательных учреждениях мусульманские платки, полностью или частично закрывающие лицо. Но власти встретили сопротивление со стороны недовольных возможным введением запрета.

Согласно министру образования Турбьйорну Рёэ Исаксену (Консервативная партия, Høyre), такого типа платки мешают коммуникации и нормальному процессу обучения.



В среду на этой неделе в правительстве прошло последнее слушание по этому вопросу.

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Идентификация личности на экзамене

Университет Осло выступает против запрета ношения мусульманских платков в публичных местах и в государственных университетах, делая акцент на том, что студенты имеют право практиковать свободу личности в любом месте.

Согласно правилам университета и школ, единственное, что требуется от студентов – это быть в состоянии идентифицировать себя на экзамене.

Норвежская высшая школа экономики (NHH) назвала предложение о запрете "неуместным и экстремальным". Университет Бергена и Норвежских технологический университет (NTNU) считают введение подобных мер необязательным. Университет в Агдере и полицейская академия также настроены чрезвычайно критично к запрету.

Министерство образования заявило, что пока рано говорить о том, какое решение вынесет правительство.

Запрет в школе Осло



На данный момент запрет можно ввести локально, что и сделали некоторые старшие школы Осло (в провинции Эстфолле и Акерхюсе).



Министр образования выступил в защиту запрета ношения хиджабов и никабов, говоря о том, что Норвегия – открытое общество, где каждый должен видеть лица друг друга, и общественные образовательные учреждения должны оставаться позитивным местом встречи для учеников и учителей.



Штраф 150 евро

В Австрии женщины, использующие мусульманские платки, закрывающие лицо, встречают более трудные препятствия. Нарушение запрета ношения хиджаба и никаба там будет стоить им 150 евро. Этот закон вступает в силу с 1-го октября.

Ранее подобный запрет также был введён во Франции, Бельгии и в швейцарском кантоне Тичино.



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