Рабочая партия хочет ввести изменения в иммиграционную политику

Рабочая партия добивается того, чтобы меньшее количество детей-беженцев получило право на временное место жительства в Норвегии.

Представитель Рабочей партии Стайн Эрик Лаувос (Stein Erik Lauvås), ответственный за иммиграционную политику, заявил, что партия вплотную займётся этим вопросом с началом следующего парламентского срока.

В прошлом году правительство отменило правило, согласно которому несовершеннолетние искатели убежища могут быть депортированы из страны после достижения 18-ти лет, если Департамент миграции посчитал, что им не требуется предоставление убежища. Большинство этой группы составляют молодые выходцы из Афганистана.

Рабочая партия пошла на компромисс

В 2016 году Рабочая партия решила ввести изменения в иммиграционную политику, так чтобы меньшее количество заявителей данной группы беженцев осталось в Норвегии. Помимо этого в процессе обработки заявлений будет учитываться так называемый "критерий уязвимости".

Решение было принято как компромисс, не требующий каких-либо изменений в законодательстве, но указывающий на то, что рассмотрение заявлений на предоставление защиты нужно практиковать по новому. Решение принималось также совместно с лидером Рабочей партии Йонасом Гаром Стёре (Jonas Gahr Støre), который ранее выступал против введения каких-либо изменений в иммиграционную политику.

Прояснение ситуации



На сегодняшний день в норвежских центрах приёма беженцев находится 302 детей в ожидании депортации при достижении 18-ти лет.



Ответственный за иммиграционную политику представитель Рабочей партии хочет внести ясность в действующие правила по поводу предъявляемых критериев к заявлениям от несовершеннолетних без сопровождения взрослых с прошением убежища в Норвегии.

Норвежская христианская партия, Левая либеральная партия, Норвежская экологическая партия и партия "Красных" выразили обоюдное желание убрать правило о предоставлении временного места жительства в Норвегии для группы заявителей до 18-ти лет.

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