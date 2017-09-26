Департамент культуры хочет отменить финансовую поддержку Исламского совета

Но навряд ли будет предпринято какое-либо конкретное решение сейчас.

Обсуждение вопроса о продолжении финансирования Исламского совета (IRN) – главная тема встречи между Департаментом культуры и исламской организацией. Дискуссию по этому поводу пытались проводить уже несколько раз, но решение так и не было принято.

Полемика вокруг Исламского совета происходит в течение нескольких лет, но своего пика достигла после того, как выделенные денежные средства от Департамента культуры на построение диалога и совместной работы двух ведомств были использованы не по назначению. На работу в совете была принята женщина, одетая в никаб, на что и были потрачены государственные средства.

Остановить финансирование

Главный партнёр Исламского совета – Совет религиозных сообществ и веры (STL) – теперь рассматривает вариант расторжения договора с мусульманской организацией.



Помимо шумихи вокруг случая с никабом, Департамент культуры отменил финансовую поддержку размером 650 000 крон из-за потери доверия к Исламскому совету, который плохо выполняет функции построения продуктивных отношений с Норвегией. Департамент находится в завершающей стадии юридического рассмотрения вопроса о финансировании.



Халяльная прибыль

Если денежное финансирование размером 1,3 млн. крон будет отменено, исламской организации грозит кризис. Пять из старейших мечетей, включая Исламскую общину в Боснии и Герцеговине, уже начали совместную работу для создания новой организации.

Летом стало известно, что Норвежский сельскохозяйственный кооператив принял решение разорвать соглашение с Исламским советом о сертификации халяльных продуктов после того, как Департамент культуры решил прекратить поддержку IRN.



Соглашение обеспечивало ежегодную прибыль в 1, 4 млн., являясь крупнейшим источником финансов для мусульманской организации.

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