Нельзя штрафовать за выражение собственного мнения

Наказание Службы защиты прав человека путём отмены государственного финансирования противоречит принципам демократии.

Рубрика Nettavisen: "Мнения".

Блог главного редактора Гюннара Ставрума (Gunnar Stavrum).

Через несколько дней станет ясен бюджетный план на следующий год. Также станет ясно, сохранит ли Служба защиты прав человека (HRS) государственное финансирование в размере 1,8 млн. крон.

Сама организация и, в частности, Хеге Стурхеуг (Hege Storhaug), работающая там как начальник информационной службы и автор, не раз подвергались критике из-за "неконструктивных мнений по поводу миграции и интеграции". Под "неконструктивными мнениями", которые разделяет определённая доля норвежского общества, понимается критика Ислама и скептическое отношение к возможности полной интеграции иммигрантов из мусульманских сообществ.

В обществе невозможна здоровая дискуссия, если другие мнения будут пресекаться.

На официальной странице организации появилась сделанная читателями блога организации фотография мусульманских женщин на автобусной остановке, что спровоцировало бурную реакцию. Проект же задумывался как "уличная фотография" и должен был проиллюстрировать резкие изменения в жизни норвежского общества с расцветом Ислама на территории Норвегии. Служба не задавалась целью охотиться с камерой в руках на отдельных представителей мусульманского мира.

Медийные гиганты предпочитают игнорировать тот факт, что в норвежском обществе происходят большие метаморфозы, поэтому служба решила запустить собственный проект, дабы проинформировать население о происходящем.

В норвежском законодательстве есть регулировки, запрещающие фотографировать людей без получения их согласия. Но исключением является ситуация, когда изображение представляет интерес для общественности и является актуальным для всех.

Публикация фотографий обычных людей только потому, что они мусульмане, тоже противозаконно. Но в законодательстве предусмотрена такая возможность, если изображение отдельной личности менее значимо по сравнению с основным содержанием и значением фотографии.

Помимо должности начальника отдела информации в Службе защиты прав человека, Стурхеуг является журналистом, бесстрашным критиком Ислама и автором довольно успешной книги "Ислам. 11-я угроза стране"("Islam. Den 11. landeplage"). Тема миграции и интеграции заслуживает честной и открытой дискуссии, поэтому мнение Хеге Стурхеуг необходимо и полезно.

Стоит отметить, что каждая третья крона государственного бюджета идёт на нужды интеграции. Так, на департамент миграции и культурного многообразия, призывающий отменить финансирование Службы защиты прав человека, было потрачено 264 млн. крон, что в сотню раз больше объёма финансирования HRS.

Главное заключается в том, что правительство не должно отнимать финансирование организаций только потому, что высказывания их представителей не импонируют мнению властей.

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