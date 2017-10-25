Силви Листхеуг предлагает изменить процесс получения статуса беженца

Листхеуг предлагает отправлять ищущих убежища в единый центр временного приёма.

Цель – отправить всех ожидающих статус беженца в старое здание клуба Smart Club около трассы E6 в муниципалитете Родэ (Råde) провинции Эстфолл (Østfold), которое уже было использовано ранее как центр приёма беженцев во время кризисной волны иммиграции 2015-го года.

У 8 из 10-ти претендентов на статус беженца заявление на получение статуса будет рассматриваться за три недели во время нахождения заявителей во временных центрах.

Основные преимущества

Центр временного приёма будет способен разместить около 1000 человек

и предоставить им необходимые условия для проживания в течение тех нескольких дней, пока рассматриваются их заявления.

Министр миграции и интеграции Норвегии Силви Листхеуг уверена в том, что у предложения есть несколько преимуществ. По её мнению, заселение заявителей в единый центр временного приёма уменьшит расходы, связанные с заселением, улучшит качество процедуры рассмотрения заявлений, увеличит скорость возвращения на родину или, наоборот, ускорит интеграцию, если вынесенное решение по делу окажется положительным.

"Те, кто получил отказ, будут немедленно отправлены на родину преимущественно прямиком из центра временного приёма. Те, кто получил статус беженца в Норвегии, будут отправлены в интеграционные центры, а затем в коммуны для расселения", – сообщает министр.

Рабочая партия (Ap) поддержала идею о быстрой интеграции беженцев, улучшении процесса рассмотрения заявления на статус беженца и немедленное расселение по коммунам в случае положительного решения по вопросу. Но партия засомневалась в правовых гарантиях для людей, ищущих убежища, и предложенной Листхеуг оптимальной вместимости временных приёмных центров.

Партия пообещала, что на рассмотрении вопроса в правительстве Листхеуг будет задан ряд вопросов.

Левая либеральная партия (Venstre) также поддержала сокращение времени рассмотрения заявлений до трёх недель.

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