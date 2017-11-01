Тысячи собираются протестовать в Осло против транспортного налога
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"Нет увеличению транспортного налога. Собрание на Ратушной площади Осло 1-го ноября в 16:00. Приходи, если против транспортного налога!" – так выглядит сообщение на странице Facebook.
Около 32 000 человек подписали петицию, призывая выступить против "антисоциальной" политики, касающейся автомобилей в городе.
В демонстрации планирует принять участие Элин Аспвик (Elin Aspvik), которая проживает в районе Skedsmokorset и работает в районе Lysaker. По этой причине женщине необходимо использовать автомобиль, сокращая время проезда из дома до места работы.
По её словам, народу необходимо участвовать в демонстрации, дабы тем самым выразить своё мнение по поводу несправедливости законов, принятых в этой сфере. "Если всем будет всё равно, не последует никаких изменений", – заявляет женщина в интервью газете Romerikes Blad.
В качестве эксперимента женщина попыталась воспользоваться автобусом и поездом на пути из дома до работы. В результате ей пришлось сделать 3 пересадки. Согласно её наблюдениям, если использовать общественный транспорт, при идеальных обстоятельствах на дорогу может быть потрачено 1 час и 15 минут. В худшем случае 2,5 часа. При использовании авто проезд из района Skedsmokorset до Lysaker занимает 1 час.
Женщина призналась, что уже заказала электромобиль, чтобы избежать дорогостоящих налоговых выплат, но в то же время ей, как простому гражданину, неясно, будет ли введён налог на электромобили в том числе.
Она надеется на изменение стратегии коммуны, пытающейся свести загрязнение окружающей среды к минимуму: "Некоторым гражданам на сегодняшний день просто не обойтись без автомобиля. Большинство всё таки обзаводятся собственным авто не ради престижа или развлечений".
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