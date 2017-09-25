Автомобилисты Осло недовольны транспортным налогом на ближайшие 20 лет

Теперь автомобилисты не смогут ездить на автомобиле в Осло без выплаты повышенного транспортного налога ближайшие 20 лет.

Nettavisen имеет в виду, что: после повышения транспортного налога, автомобилистам Осло стоит ожидать начала 20-ти летнего периода, в течение которого общий налоговый сбор должен будет достигнуть 25 млрд. крон. Повышения тарифов ожидаются через год.



И это коснётся каждого.



С 2019 года планируется повторное увеличение сборов за электромобили. Большая часть денежных сборов идёт на субсидирование общественной дорожно-транспортной инфраструктуры в городе.



В 2020-ом году также запланировано повышение сборов.

Таким образом около 70 млрд. крон будет инвестировано во все проекты строительства дорог и метро коммуны Осло и губернии Акерхюс, среди которых строительство путей Lørenbanen, Follobanen, создание трасс E18 и E16. Проекты имеют название "Группа Осло 3".



Около 80 процентов нововведений идёт на нужды развития общественного транспорта, включая велосипедные трассы.

Соглашение о введении проекта "Группа Осло 3" было оговорено между Осло и Акерхюс и подписано представителями Норвежской экологической партии (Miljøpartiet De Grønne), Консервативной партии (Høyre), Норвежской рабочей партии (Arbeiderpartiet) и Левой либеральной партии (Venstre).



Есть недовольные

Велико противостояние против транспортных денежных сборов среди политиков и обывателей, особенно по причине того, что частные автомобилисты теперь обязаны платить за развитие общественного транспорта и другие нужды.

С 1-го октября поездка из Осло в коммуну Берум будет стоить 77 крон.



Протестующие настаивают на том, что вытягивать деньги с автомобилистов в этом случае нелогично, и было бы правильным, если государство само оплачивало такие проекты.



Экономист и блогер Хель Магне Ристад (Kjell-Magne Rystad) вычислил, что ежегодно такие сборы будут обходится автомобилистам, ездящим на дизельном топливе, в 15 246 крон. Блог завоевал популярность 8 300 человек, что говорит о растущем негодовании водителей. Для одних налогоплательщиков такая цифра серьёзно бьёт по бюджету, для других носит скорее просто раздражающий эффект.



Позитивной стороной вопроса является лишь то, что политики Осло и Акерхюс хоть в чём то нашли точку соприкосновения и пошли на компромисс, когда дело касается транспортных проектов.



Негативной стороной является неясность того, куда именно направляются собранные деньги.

Nettavisen имеет в виду то, что мотивация платить больше снижается, потому как водителям неясно, идут ли деньги на благо дорог, по которым ездят автомобилисты.

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