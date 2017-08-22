Норвежскую лыжницу осудили за допинг: пропустит Олимпиаду 2018

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес сокрушительный вердикт для 29-летней лыжницы Тересы Йохеуг (Therese Johaug).

По решению спортивного арбитражного суда норвежская звезда лыжного спорта будет отстранена от занятия спортом на 18 месяцев, что означает пропуск Зимней олимпиады 2018 года, которая пройдет в Южной Корее.

Сокрушённая решением суда спортсменка рассказала журналистам во время пресс-конференции, что считает вердикт несправедливым. Йохеуг заявила, что по-прежнему мечтает принять участие в очередных лыжных гонках, рассказав, что происходящее является для нее настоящим психическим испытанием. Лыжница решила посвятить себя подготовке к следующему чемпионату мира, который пройдет через полтора года.

Как оказалось, судьи спортивного арбитражного суда приняли во внимание утверждение спортсменки о том, что она не заметила на упаковке медикамента "Трофодермин" отметку о содержании веществ, являющихся допингом, что в свою очередь привело к положительному результату теста на присутствие анаболического стероида клостебола в организме.

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Адвокат спортсменки заостряет внимание на удрученном состоянии Йохеуг, отрицая справедливость решения суда. По его словам, спортсменка не понимает, почему ее отстранили от спорта на два сезона из-за крема для губ, который был использован без злого умысла и намерения улучшить свои результаты на соревновании. Адвокат уверен – в действиях спортсменки не было обмана.

Злополучный крем спортсменка получила от врача норвежской национальной команды Фредерика С. Бендиксена для лечения раны на губе, что врач подтвердил.

Из-за карантина лыжница не имела возможности тренироваться с национальной командой, поддерживая себя в форме со своей собственной командой тренеров. Надежды на участие в Олимпийских играх не покидали спортсменку в течение всего судебного процесса.

Судебное решение вызвало массу негодования среди норвежских болельщиков и ряда известных личностей, призывающих Норвегию бойкотировать Зимнюю олимпиаду в Южной Корее.