Число иммигрантов, получающих социальные пособия, возросло на 30 процентов

За последние четыре года количество иммигрантов, получающих социальные пособия, увеличилось на 30 процентов.

В 2016-м году коммуна выплатила в общей сложности 6,2 млрд. крон в качестве экономической социальной помощи. Финансирование этой сферы увеличилось на 300 млн. с 2015-го года.

За четыре года количество иммигрантов, живущих за счёт пособий, увеличилось на 30 процентов. В первую очередь это касается иммигрантов первого поколения. Стоит отметить, что за тот же период количество этнических норвежцев, пользующихся социальными пособиями, наоборот уменьшилось на 5 процентов.

Норвежский телерадиовещательный канал (NRK) сообщает, что увеличение иммиграции в Норвегию является главной причиной увеличения затрат государства на сферу социальной экономической помощи. Так, финансирование возросло на 1,7 млрд. крон за четыре года вплоть до 2016-го года.

Министр миграции и интеграции Силви Листхеуг заявила о важности определения чётких требований, предъявляемых к иммигрантам для их успешной интеграции в норвежское общество и гарантии того, что они, в конечном итоге, будут в состоянии обеспечивать себя. "Чем больше приезжих, тем сложнее проходит процесс интеграции", – сообщает министр.

Ситуация с иммигрантами других поколений более радужная. Начальник полиции Хельге Айдэ (Helge Eide) подчеркнул, что среди граждан, рождённых в Норвегии, но имеющих иностранные корни, зависимость от социальных пособий намного ниже.

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