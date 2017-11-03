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Всё больше иммигрантов первого поколения живут за счёт социальных пособий.
Всё больше иммигрантов первого поколения живут за счёт социальных пособий.

Число иммигрантов, получающих социальные пособия, возросло на 30 процентов

Ksenia Hinderson
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За последние четыре года количество иммигрантов, получающих социальные пособия, увеличилось на 30 процентов.

В 2016-м году коммуна выплатила в общей сложности 6,2 млрд. крон в качестве экономической социальной помощи. Финансирование этой сферы увеличилось на 300 млн. с 2015-го года.

За четыре года количество иммигрантов, живущих за счёт пособий, увеличилось на 30 процентов. В первую очередь это касается иммигрантов первого поколения. Стоит отметить, что за тот же период количество этнических норвежцев, пользующихся социальными пособиями, наоборот уменьшилось на 5 процентов.

Норвежский телерадиовещательный канал (NRK) сообщает, что увеличение иммиграции в Норвегию является главной причиной увеличения затрат государства на сферу социальной экономической помощи. Так, финансирование возросло на 1,7 млрд. крон за четыре года вплоть до 2016-го года.

Министр миграции и интеграции Силви Листхеуг заявила о важности определения чётких требований, предъявляемых к иммигрантам для их успешной интеграции в норвежское общество и гарантии того, что они, в конечном итоге, будут в состоянии обеспечивать себя. "Чем больше приезжих, тем сложнее проходит процесс интеграции", – сообщает министр.

Ситуация с иммигрантами других поколений более радужная. Начальник полиции Хельге Айдэ (Helge Eide) подчеркнул, что среди граждан, рождённых в Норвегии, но имеющих иностранные корни, зависимость от социальных пособий намного ниже.

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