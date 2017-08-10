Планы строительства нового города в коммуне Берум
Promotion med annonselenker
De kuleste t-skjortene
По заказу землевладельцев района Avtjerna коммуны Берум Норвежский инженерный консалтинговый центр (COWI) разработал план нового города, который при помощи новейших экологически рациональных технологий будет создавать больше энергии по сравнению с количеством потребляемой энергии.
Планируется заселение 30 000 человек, создание 15 000 рабочих мест и введение беспилотных транспортных средств.
COWI представляет новый город как центр экологических технологий, дабы университеты и начинающие проекты, фокусирующие свою деятельность на сохранении чистоты окружающей среды, нашли там для себя обширное поле деятельности.
Следите за обновлениями Nettavisen по-русски на странице Facebook.
В среду на этой неделе политикам, представителям землевладельческой ассоциации и застройщикам был показан проект города. Район Avtjerna подходит для застройки по размеру территории (почти сопоставим с размером района Форнебю), но реализация планов будет зависеть от создания новой железной дороги Ringeriksbanen, проходящей между коммунами Рингерике (Ringerike) и Берум (Bærum). Это означает, что строительство самого длинного Северо-Европейского тоннеля между административным центром Сандвика (Sandvika) и селением Сюндволен (Sundvollen) придётся отложить.
По мению лидера коммунального управления (Рабочая партия), новая железная дорога также сократит время передвижения из Осло и района Хёнефос (Hønefoss), что важно для климата и окружающей среды.
Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!