Планы строительства нового города в коммуне Берум

В районе Avtjerna коммуны Берум планируется создание нового города населением 30 000 человек, что обеспечит 15 000 новых рабочих мест.

По заказу землевладельцев района Avtjerna коммуны Берум Норвежский инженерный консалтинговый центр (COWI) разработал план нового города, который при помощи новейших экологически рациональных технологий будет создавать больше энергии по сравнению с количеством потребляемой энергии.

Планируется заселение 30 000 человек, создание 15 000 рабочих мест и введение беспилотных транспортных средств.

COWI представляет новый город как центр экологических технологий, дабы университеты и начинающие проекты, фокусирующие свою деятельность на сохранении чистоты окружающей среды, нашли там для себя обширное поле деятельности.

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В среду на этой неделе политикам, представителям землевладельческой ассоциации и застройщикам был показан проект города. Район Avtjerna подходит для застройки по размеру территории (почти сопоставим с размером района Форнебю), но реализация планов будет зависеть от создания новой железной дороги Ringeriksbanen, проходящей между коммунами Рингерике (Ringerike) и Берум (Bærum). Это означает, что строительство самого длинного Северо-Европейского тоннеля между административным центром Сандвика (Sandvika) и селением Сюндволен (Sundvollen) придётся отложить.

По мению лидера коммунального управления (Рабочая партия), новая железная дорога также сократит время передвижения из Осло и района Хёнефос (Hønefoss), что важно для климата и окружающей среды.