Норвегия может станет первой полностью электрифицированной нацией
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В понедельник организация "Энергия Норвегии"(Energi Norge) презентует министру климата и окружающей среды Видару Хельгесону (Vidar Helgesen, Консервативная партия) новый экологически ориентированный план развития. Олаф Юльсет (Oluf Ulseth), директор организации, ответственной за проект, говорит о том, что изменения климата и сокращение рабочих мест в нефтяном секторе – две главных проблемы Норвегии на сегодняшний день.
По его мнению, ключ к решению обеих проблем лежит в развитии потенциала использования возобновляемой энергии.
Цель Норвегии – стать первым полностью электрифицированным обществом с упором на использование гидроэлектроэнергии и лучшее взаимодействие между сферой бизнеса и государством, что сделает Норвегию более конкурентоспособной в этой сфере.
Уникальная возможность
В Норвегии 96 процентов электричества вырабатывается гидроэлектростанциями. В добавок к этому страна обладает высоким уровнем электрификации в бытовой сфере и наибольшим количеством электрических транспортных средств на дороге.
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Олаф Юльсет считает, что такие показатели дают хорошую основу для электрификации страны и в других сферах, что даст возможность, в конечном итоге, сократить выбросы парниковых газов.
На норвежских дорогах ездят около 110 000 электромобилей. К 2025 году Стортинг (норвежский парламент) планирует отказаться от продажи потребителям персональных автомобилей, заправляемых ископаемым видом топлива, что должно свести опасные выбросы в атмосферу на нет к 2050-му году.
Возобновляемые источники энергии – энергия будущего
Полная электрификация не только благотворно скажется на климате, но и создаст новую индустрию, предлагающую новые рабочие места в области технологий.
В промышленной сфере уже проявляется тенденция использования возобновляемой энергетики. На сегодняшний день на территории Норвегии находятся около 100 компаний, занимающихся электрификацией транспорта, в том числе и в морском секторе, на что указывают представители организации "Энергия Норвегии".
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