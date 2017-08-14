Норвегия может станет первой полностью электрифицированной нацией

У Норвегии есть возможность стать первым полностью электрифицированным обществом. В планах достичь этой цели к 2050 году.

В понедельник организация "Энергия Норвегии"(Energi Norge) презентует министру климата и окружающей среды Видару Хельгесону (Vidar Helgesen, Консервативная партия) новый экологически ориентированный план развития. Олаф Юльсет (Oluf Ulseth), директор организации, ответственной за проект, говорит о том, что изменения климата и сокращение рабочих мест в нефтяном секторе – две главных проблемы Норвегии на сегодняшний день.

По его мнению, ключ к решению обеих проблем лежит в развитии потенциала использования возобновляемой энергии.

Цель Норвегии – стать первым полностью электрифицированным обществом с упором на использование гидроэлектроэнергии и лучшее взаимодействие между сферой бизнеса и государством, что сделает Норвегию более конкурентоспособной в этой сфере.

Уникальная возможность

В Норвегии 96 процентов электричества вырабатывается гидроэлектростанциями. В добавок к этому страна обладает высоким уровнем электрификации в бытовой сфере и наибольшим количеством электрических транспортных средств на дороге.

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Олаф Юльсет считает, что такие показатели дают хорошую основу для электрификации страны и в других сферах, что даст возможность, в конечном итоге, сократить выбросы парниковых газов.

На норвежских дорогах ездят около 110 000 электромобилей. К 2025 году Стортинг (норвежский парламент) планирует отказаться от продажи потребителям персональных автомобилей, заправляемых ископаемым видом топлива, что должно свести опасные выбросы в атмосферу на нет к 2050-му году.

Возобновляемые источники энергии – энергия будущего

Полная электрификация не только благотворно скажется на климате, но и создаст новую индустрию, предлагающую новые рабочие места в области технологий.

В промышленной сфере уже проявляется тенденция использования возобновляемой энергетики. На сегодняшний день на территории Норвегии находятся около 100 компаний, занимающихся электрификацией транспорта, в том числе и в морском секторе, на что указывают представители организации "Энергия Норвегии".