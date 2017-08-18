Немного о равенстве и неравенстве в Норвегии

Неравенство – заезженное слово предвыборной кампании. Тем не менее, по мнению некоторых экспертов, неравенство необходимо для роста экономики и процветания.

Nettavisen имеет в виду, что: представители левосторонних партий пытаются построить свою выборную кампанию на борьбе с неравенством, несмотря на то, что Норвегия – одна из стран, которые особо и не страдают от подобной проблемы.

Экономисты и обычный народ уверены в том, что большая разрозненность уровня экономики внутри страны плохо сказывается на развитие общества, но в то же время исследования показывают, что неравенство способствует развитию экономики и процветанию государства.

Профессор экономики Ола Квалёй (Ola Kvaløy) университета Ставангера уверен в том, что если у всех все будет поровну, у государства не будет стимула для развития системы образования и импульса для создания чего-то нового.

Согласно коэффициенту Джини, который показывает степень неравенства различных вариантов распределения доходов, неравенство в Норвегии практически отсутствует.

Данные, предоставленные организацией экономического сотрудничества и развития (OECD), показывают, что в мире найдется малое количество стран, где еще меньше неравенства, чем в Норвегии.

Тем не менее норвежский профессор составил список проблем, которые могут быть вызваны стремлением всех уровнять:

Трудовая занятость населения падает среди молодежи, что является последствием слишком щедрой программы социальной поддержки населения. Многие бросают старшую школу, и совсем не многие выбирают продолжение обучения в высших учебных заведениях. Низкий процент занятости среди иммигрантов, что опять же является следствием различных программ денежной компенсации и социальной помощи.

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Данные Центрального статистического бюро Норвегии показывают, что менее половины иммигрантов из Азии и Африки заняты трудовой деятельностью. Из остальной части населения – 2-е из 3-х имеют работу.

В целом неравенство не представляет большой проблемы для Норвегии. Зарплаты руководителей относительно того же уровня, что и у обычных работников. А вот детская бедность пока остается проблемой – около 100 000 детей растут в семьях со значительно низким уровнем дохода. Ни один из "правых" или "левых" политиков не предложил решения этой проблемы.

Денежная компенсация и детские пособия – дилемма для политиков, поскольку социальные пособия приравнивают людей, но снижают мотивацию найти работу.

Много людей также не имеют специального образования. В случае принятия на работу начальники должны платить им намного меньше, что не представляется возможным, согласно правилам равного распределения заработных плат между работниками.

Nettavisen считает, что неравенство не является настоящей проблемой Норвегии. Намного важнее гарантировать то, что граждане будут участвовать в трудовой деятельности, ведь это и есть залог процветания и равенства.