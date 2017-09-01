Усиления мер безопасности на выборах в парламент

"Избирателям нужны гарантии, что результаты выборов будут правильно подсчитаны", – говорит министр местного самоуправления Ян Туре Саннер.

Министр утверждает, что нет прямых индикаторов того, что кто-то или что-то повлияет на результаты выборов, но количество внимания вокруг политического события со стороны не только Норвегии, но и всего мира, заставляет думать о дополнительных мерах предосторожности с технической точки зрения.

В связи с этим, все коммуны должны провести хотя бы один подсчёт результатов выборов в Стортинг вручную. Помимо этого, будет усилен контроль компьютерных систем. Министр Ян Торе Саннер (Jan Tore Sanner, Консервативная партия) призывает сохранять бдительность и добиться доверия избирателей.

Норвежский национальный телерадиовещательный канал NRK указывал на возможные пробелы в системе безопасности счётных машин. Также были случаи, когда файлы системы регистрации избирателей просачивались в открытый доступ.



Организация, обеспечивающая государственную безопасность (NSM), и Полицейская служба безопасности (PST) неоднократно проводили оценку уязвимости и риска, связанного с выборами в Стортинг.

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