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Согласно новому предписанию, коммунам предстоит выполнить дополнительную работу: предварительные результаты выборов должны будут пересчитаны коммунами вручную. Около половины коммун уже ввели подобное правило в обиход.
Согласно новому предписанию, коммунам предстоит выполнить дополнительную работу: предварительные результаты выборов должны будут пересчитаны коммунами вручную. Около половины коммун уже ввели подобное правило в обиход. Foto: Tore Fjeld (Kommunal- og moderniseringsdepartementet)

Усиления мер безопасности на выборах в парламент

Ksenia Hinderson
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"Избирателям нужны гарантии, что результаты выборов будут правильно подсчитаны", – говорит министр местного самоуправления Ян Туре Саннер.

Министр утверждает, что нет прямых индикаторов того, что кто-то или что-то повлияет на результаты выборов, но количество внимания вокруг политического события со стороны не только Норвегии, но и всего мира, заставляет думать о дополнительных мерах предосторожности с технической точки зрения.

В связи с этим, все коммуны должны провести хотя бы один подсчёт результатов выборов в Стортинг вручную. Помимо этого, будет усилен контроль компьютерных систем. Министр Ян Торе Саннер (Jan Tore Sanner, Консервативная партия) призывает сохранять бдительность и добиться доверия избирателей.

Норвежский национальный телерадиовещательный канал NRK указывал на возможные пробелы в системе безопасности счётных машин. Также были случаи, когда файлы системы регистрации избирателей просачивались в открытый доступ.

Организация, обеспечивающая государственную безопасность (NSM), и Полицейская служба безопасности (PST) неоднократно проводили оценку уязвимости и риска, связанного с выборами в Стортинг.

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Gunnar Stavrum
sjefredaktør

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