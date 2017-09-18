Возможная перемена в составе министров этой осенью

Силви Листхеуг (Партия прогресса) могут заменить, в то время как три представителя Левой либеральной партии могут претендовать на посты министров.

Наиболее вероятно то, что три представителя Левой либеральной партии получат место министров в правительстве Сульберг.

Nettavisen предложила свой вариант возможных кандидатов на посты министров:

Премьер-министр Эрна Сульберг (Консервативная партия)

Премьер-министр: Эрна Сульберг (Консервативная партия)



Здесь всё просто. Партия прогресса (FrP), Левая либеральная партия (V), Консервативная партия (Høyre) и Норвежская христианская партия (KrF) хотят видеть Эрну Сульберг на посту премьер-министра.

Сив Йенсен (Партия прогресса) скорее всего продолжит как министр финансов.

Министр финансов: Сив Йенсен (Партия прогресса)

За последние четыре года Сив Йенсен проделала хорошую работу в должности министра финансов (второй по важности пост в правительстве). Навряд ли политик также покинет должность лидера Партии прогресса.



Альтернативой может стать Хетиль Сольвик-Олсен (Ketil Solvik-Olsen, Партия прогресса).



Министр иностранных дел Бёрге Брендэ (Børge Brende, Консервативная партия).

Министр иностранных дел: Бёрге Брендэ (Консервативная партия)

Ничто не указывает на то, что нынешнему министру нужна замена.



Министр обороны Ине Эриксен Сёрандэ (Ine Eriksen Søreide, Консервативная партия) сохраняет свой пост.

Министр обороны: Ине Эриксен Сёрандэ (Консервативная партия)

Мала вероятность того, что министру нужно будет искать замену на эти четыре года.



Ян Туре Саннер (Jan Tore Sanner, Консервативмая партия) продолжит свою работу на посту министра без всякого сомнения.

Министр местного самоуправления: Ян Туре Саннер (Консервативная партия)



Саннер (Консервативная партия) проводит работу по реформированию муниципального сектора, и, без теми сомнения, будет продолжать в том же духе. Как заместитель лидера Консервативной партии, политик имеет возможность выбрать любую позицию в правительстве.



Министр транспорта и коммуникаций Хетиль Сульвик Олсен (Ketil Solvik-Olsen, Партия прогресса) определённо продолжит свою работу в правительстве.

Министр транспорта и коммуникаций: Хетиль Сульвик Олсен (Партия прогресса)

Министр транспорта и коммуникаций Хетиль Сульвик Олсен (Партия прогресса) – одно из самых сильных звеньев в правительстве. Всё указывает на то, что он продолжит представлять интересы Партии прогресса в сфере транспорта и коммуникаций.



Альтернативой министру может стать Николай Аструп (Консервативная партия), а затем Абид Раджа (Левая либеральная партия).



Лидер Левой либеральной партии метит на должность министра образования.

Министр образования: Тринэ Скай Грандэ (Левая социалистическая партия) – Турбьёрн Рёэ Асексен (Консервативная партия) на выход

Тринэ Скай Грандэ неоднократно заявила, что желает заполучить данную должность.

Рёэ Исаксен занимает одну из центральных должностей в Консервативной партии, но слухи говорят о том, что он желает себе менее напряжённую работу, возможно, даже вне политической сферы.

Возможные перемены: есть возможность разделить ответственность между основной школой и высшим образованием и создать дополнительный министерский пост, заведующий научными исследованиями и высшими учебными заведениями. В таком случае себя сможет применить Хенрик Асхейм (Henrik Asheim, Консервативная партия).

Министр здравоохранения Бент Хёйе (Консервативная партия) довольно долго работал в сфере здоровья. Скорее всего он вряд ли продолжит в этой стезе.

Министр труда: Бент Хёйе (Консервативная партия) – Анникен Хаугли Ют (Консервативная партия)



Министр здравоохранения Бент Хёйе (Bent Høie, Консервативная партия) довольно долго работал в сфере здоровья, начиная определённо уставать от должности. Пост министра труда ему вполне подойдёт.

Гюри Мельби (Левая либеральная партия).

Министр климата и окружающей среды: Гюри Мельби (Левая либеральная партия) – Видар Хельгесен (Консервативная партия) на выход

Нет сомнения в том, что Левая либеральная партия хочет взять под свой контроль сферы климата и окружающей среды на смену представителя Консервативной партии, занимающего эту должность.

Свайнунг Ротеватн (Левая либеральная партия).

Министр промышленности: Свайнунг Ротеватн (Левая либеральная партия) – Моника Маланд (Консервативная партия) на выход

Представитель Левой либеральной партии Свайнунг Ротеватн не вошёл в состав Стортинга. Наиболее вероятные позиции, которые он может взять, позиция министра или заместителя секретаря.



Он может найти место в предпринимательской деятельности на довольно непростой должности министра этой сферы.

Пер Сандберг (Партия прогресса) прежде был лидером Комитета Юстиции в Стортинге – сейчас он вполне может стать министром юстиции.

Министр юстиции: Пер Сандберг (Партия прогресса) – Пер Вилли Амундсен (Партия прогресса) на выход

Есть мнение, что нынешний министр юстиции, Пер Вилли Амундсен – довольно провокационный персонаж в политике, больше занимающийся полемикой, нежели показывающий результаты.



Пер Сандберг уже заявлял, что не против принять пост министра юстиции.



Министр равноправия и социальной интеграции Норвегии Сульбейг Хорне (Solveig Horne), возможно, займёт другой пост.

Министр миграции и интеграции: Сульвейг Хорне (Партия прогресса) – Силви Листхеуг (Партия прогресса)



Иммиграция продолжит оставаться главной темой как для правительства, так и для всей Норвегии. Политика Силви Листхеуг привлекла много внимания тех, кто категорически не согласен с ней, и тех, кто считает её действия правильными. Есть вероятность того, что Эрна Сульберг захочет принять на пост кого-то менее провокационного. При этом это не уменьшит проблем для Левой либеральной партии и Народной христианской партии, выступающих против Листхеуг.

Министр миграции и интеграции может стать министром здравоохранения.



Министр здравоохранения: Силви Листхеуг (Партия прогресса) – Бент Хёйе (Консервативная партия) на выход

Популярную Силви Листхеуг невозможно удалить из правительства просто так. Учитывая её опыт в должности уполномоченного по охране здоровья в коммуне Осло, было бы естественным назначить её на непростой пост министра здравоохранения.

Франк-Бакке Йенсен (Frank Bakke-Jensen, Консервативная партия), норвежский министр ЕС и ЕЭЗ, может получить новую работу осенью.

Первичный сектор экономики: Франк Бакке Йенсен (Консервативная партия)

Сложно понять, почему сфера рыболовства и сельскохозяйственной промышленности требует двух различных министров. Есть предположение, что премьер-министр объединит эти две должности в одну, отстраняя вместе с этим Партию прогресса от сельскохозяйственной политики.



Нынешний министр ЕС Франк Бакке Йенсен имеет опыт работы в сфере рыбной промышленности, поэтому естественно, что на него может пасть выбор. Вместе с этим это означает, что нынешний министр сельскохозяйственной промышленности Юн Георг Дале (Jon Georg Dale) вылетает из правительства, несмотря на то, что он единственный подходящий претендент после Листхеуг на должность лидера Партии прогресса.



Министр газовой и нефтяной промышленности Тарье Сёвикнес (Terje Søviknes) вместе с Маргарет Ёврюм (Margareth Øvrum), исполнительным вице-президентом компании Statoil.

Министр газовой и нефтяной промышленности: Тарье Сёвикнес (Партия прогресса)



Нет сомнений, что Сив Йенсен изъявит желание взять с собой в Стортинг Тарье Сёвикнеса (Terje Søviknes). Нет никакой предпосылки для Консервативной партии взять под контроль министерство, поэтому у Сёвиксена, как одного из самых трудолюбивых и грамотных политиков, больше шансов.

У министра труда Анникен Хаугли (Anniken Hauglie, Консервативная партия) также есть шанс получить новую работу осенью.

Министр по делам детей, равноправия и социальной интеграции: Анникен Хаугли (Консервативная партия)

Анникен Хаугли, являющейся на данный момент министром труда, может потерять место, если её пост займёт Бент Хёйе (Bent Høie), нынешний министр в сфере здравоохранения.



Естественной позицией в правительстве для Анникен могла бы стать должность министра образования, но левые либералы уже наметили себе место в этой позиции. Посему, должность министра по делам детей, равноправия и социальной интеграции вторая наиболее подходящая для неё.



Министр промышленности Моника Маланд (Monica Mæland, Консервативная партия) может стать министром ЕС.

Министр ЕС: Моника Маланд (Консервативная партия) – Франк Бакке Йенсен (Консервативная партия) на выход

Никто по настоящему не понимает, в чём именно состоит суть этой должности, но эта позиция является важной для совместной работы с ЕС.

Альтернативой на этом посту для Моники Маланд может быть Свайнунг Ротеватен (Sveinung Rotevatn, Левая либеральная партия).

Хенрик Ашайм (Консервативная партия) будет временно заменять пост министра культуры осенью, но есть вероятность, что он может стать министром на постоянной основе.

Министр культуры: Хенрик Ашайм (Консервативная партия) – Линда Ховстад Хеллеланд (Консервативная партия)



Хенрик Ашайм (Henrik Asheim, Консервативная партия) дебютировал в позиции министра культуры в пятницу, временно заменяя действующего министра Турбьёрна Рёэ Исаксена (Torbjørn Røe Isaken). Эрна Сульберг наверняка хочет видеть Ашайма в правительстве. Департамент культуры всегда являлся отправной точкой в карьере молодых политиков, желающих стать министрами.



Nettavisen предполагает, что Линда Ховстад Хеллеланд (Linda Hofstad Helleland) покинет правительство, учитывая тот факт, что она получила должность вице-президента ВАДА (Всемирное антодопинговое агентство).



Альтернатива: Ашейм может взять под контроль министерство высшего образования. Тогда министром образования может стать представитель Консервативной партии Тина Брю (Tina Bru).



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