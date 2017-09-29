Сомнения по поводу миллионного финансирования мусульманского сообщества

Министр культуры обсуждает вопрос о финансировании религиозных сообществ. Тяжелее всех придётся мусульманам.

Nettavisen имеет в виду, что: ежегодно коммуны и государство в целом платят 6,1 млрд. крон Норвежской церкви и независимым религиозным сообществам. При этом контроль за распределением выделенных средств

отсутствует.

Департамент культуры вынес на слушание в парламенте предложение о новом законе для религиозных сообществ. Главный принцип нововведения состоит в том, что государство берёт контроль над финансированием на себя.

На сегодняшний день Норвежская церковь получает 5,5, млрд. крон от государства и коммун. Помимо этого 620 млн. крон выплачивается сообществам других конфессий. Тариф – 1 000 крон на одного.

На этот момент всё ещё невозможно проконтролировать, кто реально является членом сообщества. Все выплаты осуществляются на доверии к тому, что сообщества предоставляют достоверную информацию. Для повышения контроля денежная поддержка будет доступна только тем религиозным группам, которые состоят как минимум из 500 человек, при этом считаются только участники старше 15-ти лет. Таким образом, можно будет сэкономить около 100 млн. крон, которые сейчас уходят на самые небольшие религиозные общины.

Установление ограничения по возрасту для получения экономической поддержки по разному повлияет на различные религиозные группы. В первую очередь это коснётся исламских сообществ, которые в таком случае теряют право на получение денег. А вот Свидетели Иеговы, ассоциация гуманистов и шведская церковь в Норвегии наоборот получат преимущество.

Проигрывают в этом случае также христианская церковь и католическая епархия Осло.

Департамент культуры предлагает в том числе аннулировать ежегодное автоматическое возрастание выплат каждому члену сообщества. Стоит отметить, что за последние годы количество членов Норвежской христианской церкви возросло от 300 000 до 600 000 человек.

Кроме того департамент поддерживает идею о введении обязательного налога за членство в религиозной общине, но самым важным так и остаётся вопрос об адекватности вложения миллионов в религиозную сферу.

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