Хаос во время акции протеста в Йёвике

Три человека были арестованы во время демонстрации против акции протеста "Остановите исламизацию Норвегии" (SIAN), прошедшей в коммуне Йёвик.

Лидер акции протеста "Остановите исламизацию Норвегии" (Stopp islamiseringen av Norge, SIAN) Стиг Андерсен встретил массу несогласных с множеством плакатов, после чего обстановка резко накалилась. Впрочем, Андерсен подчеркнул, что участники его демонстрации привыкли сталкиваться с агрессией в свой адрес.

Лидер демонстрации также пожаловался на местную газету Oppland Arbeiderblad, постоянно предпринимающую попытки обвинить во всех смертных грехах граждан, которые критически относятся к Исламу и миграции представителей мусульманских сообществ в Норвегию.

Не прошло и нескольких минут, как участники ответной демонстрации начали освистывать акцию протеста SIAN, выкрикивая слоганы "нет расистам на наших улицах" и распевая с гитарой в руках мотив американской песни "Мы – дети радуги" (анг. "My Rainbow Race").

В целом протестующие против присутствия SIAN по разному выражали своё недовольство: от выкриков всевозможных эпитетов и лозунгов, до плевков в сторону оппонента и попытке сорвать провода от акустической системы на сцене, где демонстранты могли выступить с речью.

Несколько раз демонстрацию SIAN пришлось прервать из-за возникших беспорядков. Не обошлось и без вмешательства полиции.

Дошло до того, что даже Эрик Сёнстелие (Erik Sønstelie), главный редактор местной газеты Oppland Arbeiderblad, критикующей антиисламские настроения, заметил, что несогласные должны выражать своё мнение без применения насилия и оскорблений. Обратное, по словам редактора, противоречит закону о свободе слова.

Демонстрация закончилась арестом троих участников и небольшими увечьями сотрудника полиции.

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