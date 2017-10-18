Смена двух министров в эту пятницу

Впервые у Норвегии может появится женщина-министр иностранных дел.

В пятницу действующий министр иностранных дел Норвегии Бёрге Бренде (Børge Brende, Консервативная партия) уходит со своего поста.

Его пост займёт 40-ка летняя Ине Эриксен Сёрайдэ (Ine Eriksen Søreide). Таким образом она станет первой женщиной-министром иностранных дел.

Политик в Стортинге Хорэк Эльвенес, представляющий комитет иностранных дел и обороны, одобрил кандидатуру Сёрайдэ, считая, что она опытный политик с хорошими связями как в пределах Норвегии, так и заграницей.

Действующий министр иностранных дел покидает свой пост ради должности нового главы Всемирного экономического форума (WEF) в Давосе.

Также идут переговоры по поводу новой кандидатуры на пост министра обороны. Может сложиться так, что правительством Эрны Сульберг будут руководить три женщины. Кто именно займёт место министра обороны станет известно до рождества. Возможными кандидатами также назвали министра по делам Европы Фанка Бакке Йенсена (52 года) (Frank Bakke-Jensen) и Борда Глада Педерсена (41 год) (Bård Glad Pedersen). Оба кандидата являются представителями политики правого толка.

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