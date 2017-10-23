Три женщины заняли лидирующие позиции в правительстве

Вместе с Ине Эриксен Сёрайдэ в качестве министра иностранных дел пал мужской бастион в норвежской политике. Теперь на переднем фронте стоят три женщины.

Представитель Рабочей партии Гуру Харлем Брюнтланд (Gro Harlem Brundtland) стала первой женщиной-премьер-министром в 1981 году. Кристин Халбурсен (Kristin Halvorsen) из Левой социалистической партии стала первой женщиной-министром финансов в 2005-м году. В эту пятницу в Норвегии появилась первая женщина-министр иностранных дел.

Эрна Сульберг выбрала политика, в котором она всегда была уверена: Ина Эриксен Сёрайдэ (41 год) теперь займёт место министра иностранных дел.

"Важное историческое событие для Норвегии", – говорит министр. Сульберг подчёркивает, что Сёрайдэ обладает хорошими качествами и деловыми связями за пределами Норвегии, которые несомненно помогут политику в новой стезе.

Довольны выбором оказались ещё несколько ведущих женщин-политиков, представляющих Рабочую партию и Левую либеральную партию.

Контроль над министерством обороны передаётся в руки 52-х летнего Франка Бакке-Йенсена из Консервативной партии. Его позицию министра по делам Европы теперь займёт Марит Бергерь Рёсланд (39 лет), которая прежде занимала должность генерального секретаря в Министерстве иностранных дел. Все трое будут традиционно представлены общественности в Стортинге перед королём.

Перестановки прежде всего произошли из-за Бёрге Бреде, покинувшего должность министра иностранных дел ради места президента Всемирного экономического форума (WEF).

Новый министр по делам Европы Марит Бергер Рёсланд (Консервативная партия) занимает своё новоиспечённое место в правительстве взамен Франка Бакке-Йенсена, который теперь назначен на пост министра обороны.



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