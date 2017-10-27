Докладывать на людей, читающих налоговые выписки, неправильно
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"Донос" на людей, читающих налоговые выписки, уменьшило годовой запрос от 16 до 1,6 млн. Такая статистика говорит о провале идеи открытого общества и прозрачности информации об экономических условиях граждан Норвегии.
Аж с 1600 года можно было открыто узнать информацию о том, какую именно долю привносят люди в общее благосостояние посредством уплаты налогов.
Около 10-ти лет назад ввели на всеобщее обозрение письменное подтверждение того, сколько именно зарабатывают различные граждане Норвегии. Интерес к экономической ситуации другого был всегда велик. Но уровень открытости к такому роду информации резко снизился после принятия в парламенте предложения о введении функции оповещения о том, кто именно решил просмотреть Вашу информацию о налогах.
Существует несколько причин того, почему граждане должны иметь открытый доступ к информации о заработке, чистой стоимости и налогах других. Всё чаще на сегодняшний день запрашивающие такую информацию получают ярлык "слишком любопытного".
Есть также несколько случаев, показывающих, что налог на собственность несправедлив. Например, оценочная стоимость состояния 24-х летнего Гюстава Магнара Витзёэ (Gustav Magnar Witzøe), который унаследовал акции норвежской компании Salmar, составляет 11,1 млрд. крон. Он платит 137 млн. крон в качестве налогов. Реальное состояние молодого человека оценивается в 18,5 млрд. крон.
Таким образом, налоговые выписки часто показывают неверную информацию.
Выставление информации о налогах перед общественностью также может предотвратить от так называемых работников "по-чёрному", которые систематически злоупотребляют системой социального страхования, укрываясь от уплаты налогов.
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