Норвегии требуется больше инженеров и ремесленников

Существует некоторый риск снижения количества рабочих мест благодаря технологическому развитию.

Статистическое бюро Норвегии предположило, что 900 000 рабочих мест может просто исчезнуть с развитием робототехники, но исследование, проведённое Конфедерацией норвежских предприятий (NHO), представляет совершенно иную ситуацию.

70 процентов предприятий уверены в том, что необходимость в людской рабочей силе со специальным образованием останется актуальной и будет только усиливаться ближайшие 5 лет.

Наиболее востребованными профессиями становятся квалифицированные рабочие, инженеры и технологи.

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Между тем две из трёх компаний уже ввели ту или иную форму автоматизации или цифровые технологии.

Задача компаний также состоит в повышении конкурентоспособности и, как результат, повышении квалификации работников и качества выполняемой работы. Есть некоторые рабочие места, которые лучше автоматизировать в связи с характером выполняемой деятельности, что означает сосредоточение внимания на других более важных задачах, которые могут быть выполнены людьми.

Согласно статистике, различные фирмы и компании нуждаются в сотрудниках, имеющих специальное образование, но среди подающих заявление на работу не так много тех, кто удовлетворяет этому условию. Около 45-ти процентов компаний сообщают о том, что уровень образования кандидатов не является адекватным, что вызывает опасения в мире бизнеса.

Статистическое бюро (SSB) сообщает, что одна четверть населения имеет образование только на уровне основной школы. В то же время количество людей с высшим образованием возросло с 25-ти процентов в 2005 году до 33-х процентов в 2016 году.