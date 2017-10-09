Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Стортинг потерял доверие к Исламскому совету, и в результате отобрал финансирование организации.
Стортинг потерял доверие к Исламскому совету, и в результате отобрал финансирование организации.

Исламский совет потерял финансирование от государства

Ksenia Hinderson
Tips meg

Правительство сообщило, что грант за 2017 год, предназначенный Исламскому совету, не будет выплачен.

Правительство сообщило, что Исламский совет в Норвегии (Islamsk Råd, IRN) не получит каких-либо субсидий в этом году. Департамент культуры заявил, что было потеряно доверие к организации, которая плохо выполняла свои обязанности по улучшению взаимоотношений двух культур и построению диалога. Деньги будут перенаправлены на другие цели и другие организации, более успешно выполняющие свои задачи по совместной работе с Советом религиозных сообществ и веры, гражданским обществом и общественностью в целом.

"Диалог между представителями различных религий – залог успешной интеграции. Поэтому правительство увеличило предъявляемые требования, необходимые для достижения этой цели. Власти сомневаются в том, что Исламский совет способствует построению диалога, что привело к отмене финансирования исламской организации", – заявляет министр культуры Линда Ховстад Хеллеланд (Linda Hofstad Helleland).

Страница Nettavisen по-русски на Facebook.

 

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere