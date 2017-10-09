Исламский совет потерял финансирование от государства

Правительство сообщило, что грант за 2017 год, предназначенный Исламскому совету, не будет выплачен.

Правительство сообщило, что Исламский совет в Норвегии (Islamsk Råd, IRN) не получит каких-либо субсидий в этом году. Департамент культуры заявил, что было потеряно доверие к организации, которая плохо выполняла свои обязанности по улучшению взаимоотношений двух культур и построению диалога. Деньги будут перенаправлены на другие цели и другие организации, более успешно выполняющие свои задачи по совместной работе с Советом религиозных сообществ и веры, гражданским обществом и общественностью в целом.

"Диалог между представителями различных религий – залог успешной интеграции. Поэтому правительство увеличило предъявляемые требования, необходимые для достижения этой цели. Власти сомневаются в том, что Исламский совет способствует построению диалога, что привело к отмене финансирования исламской организации", – заявляет министр культуры Линда Ховстад Хеллеланд (Linda Hofstad Helleland).

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