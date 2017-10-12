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Смягчают правила. Министр миграции и интеграции Силви Листхеуг.
Смягчают правила. Министр миграции и интеграции Силви Листхеуг. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Правительство хочет разрешить двойное гражданство

Ksenia Hinderson
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Правительство вынесет на слушание осенью предложение о введении двойного гражданства.

За последний год обе партии в правительстве поменяли своё мнение по поводу двойного гражданства. Министр миграции и интеграции Силви Листхеуг заявила о том, что на слушание будет вынесено предложение об изменении закона о гражданстве этой осенью.

Стортинг уже предлагал правительству рассмотреть этот вопрос в прошлом году, но слушание перенесли.

Ханне Оберг (Hanne K. Aaberg), генеральный секретарь организации Norwegians Worldwide, сообщила, что она рада возможности изменить устаревшую систему законодательства, которая отразилась на многих семьях во всём мире.

Она подчеркнула, что на сегодняшний момент Норвегия – одна из немногих европейских стран, которые не дают разрешение на двойное гражданство.

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