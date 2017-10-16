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Министр финансов Сив Йенсен надела на себя костюм индейца в честь осеннего фестиваля в отделе финансов. Получила массу критики в свой адрес. Министр считает реакцию людей неадекватной.
Министр финансов Сив Йенсен надела на себя костюм индейца в честь осеннего фестиваля в отделе финансов. Получила массу критики в свой адрес. Министр считает реакцию людей неадекватной.

Неполиткорректно: костюм министра финансов вызвал негодования

Sist oppdatert:

Ksenia Hinderson
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Министр считает реакцию людей неадекватной.

Костюм министра финансов Сив Йенсен (Партия прогресса), надетый в честь празднования осеннего фестиваля, вызвал бурную и неоднозначную реакцию.

Согласно теме фестиваля, участники могли выбрать костюм из трёх тематик: "супергерои", "фантастика", "дикий запад". Йенсен предпочла индейский костюм.

Президент саамского парламента назвал министра безвкусной. Некоторые и вовсе посчитали выбор костюма неуважительным по отношению к народу, прошедшего через репрессии в течение многих лет.

По словам секретаря Йенсен Петтера Квинге Тведта (Petter Kvinge Tvedt), реакция людей вышла за рамки адекватной. Он также подчеркнул популярность министра в социальных сетях и повсеместность костюмированных фестивалей в Норвегии, что не имеет ничего общего с дискриминацией или насмешкой над культурой другого народа.

Президент саамского парламента Айли Кескитало (Aili Keskitalo) считает, что культура коренных народов и ценные для них символы не должны использоваться в качестве костюмов для фестивалей.

Представитель организации коренного народа Америки коммуны Oneida Кензи Аллен (Kenzie Allen) также выступила с критикой в адрес министра, намекая на то, что Йенсен не понимает культуру индейцев и то, через что им пришлось пройти.

Норвежская актриса Улрике Фалч (Ulrikke Falch), принявшая участие в популярном телесериале Skam, написала в Instagram, что "культуру народов нельзя использовать как костюм".

Некоторые наоборот с чувством юмора отнеслись к выбору фестивального костюма министра финансов, тут же заметив при этом, что критиковать нужно не одежду, а действия министра как политика.

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