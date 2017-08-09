Предварительные выборы в парламент начинаются 10-го августа

В четверг у Вас есть шанс определить, кто будет управлять страной следующие четыре года. В прошлый раз 3 из 10-х человек голосовали до начала выборов.

В 2013-ом году в предварительных выборах участвовало около 855.255 человек, что в два раза больше по сравнению с 2005-м годом. Легкость осуществления предварительного голосования привлекает избирателей. Отдать свой голос можно в торговых центрах, в дороге, пешеходных улицах и т.д.

Комунны ответственны за информирование населения о времени открытия предварительного голосования и способах его реализации. В этом году отдать свой голос можно в период с 10-го августа по 8-е сентября включительно.

Проголосовать можно в любой комунне вне зависимости от места жительства. Желательно иметь при себе избирательный бюллетень, но это не является обязательным условием. Обязательно лишь взять с собой удостоверение личности (голосующие должны быть старше 18-ти лет). После 8-го сентября проголосовать можно только в той комунне, где Вы официально зарегестрировались как резидент до 30-го июня этого года (если регистрация произошла после 30-го июня этого года, то комунна для голосования будет определятся по старому адресу).

Кому лучше голосовать предварительно?

Избиратели, которые по каким-либо причинам физически не смогут присутствовать в день выборов в своей комунне, могут рассматривать возможность предварительного голосования. Если Вы находитесь за границей, то предварительно отдать свой голос можно до 1-го сентября в норвежском посольстве, консульстве или Норвежской церкви за рубежом.



Нельзя переголосовать

После того как Вы предварительно проголосовали, свой голос уже нельзя будет изменить. Результаты такого голосования имеют ту же силу и значение как и во время дня выборов.

