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Министр труда и социального обеспечения Анникен Хаугли (Консервативная партия) не согласна с критикой в сторону Норвежской службы занятости и благосостояния населения (NAV). По ее мнению, организация стабильно улучшает свою работу.
Министр труда и социального обеспечения Анникен Хаугли (Консервативная партия) не согласна с критикой в сторону Норвежской службы занятости и благосостояния населения (NAV). По ее мнению, организация стабильно улучшает свою работу. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Служба занятости и благосостояния населения NAV: сохранить или упразднить?

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Ksenia Hinderson
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"NAV – не такая уж и плохая идея", – утверждает министр труда и социального обеспечения Анникен Хаугли.

"Создание NAV – одна из самых неудачных социальных реформ, пора это признать", – говорит директор по связям с общественностью организации "Психическое здоровье" Анлов Матиесен (Anlov Mathiesen). По его мнению, NAV нужно упразднить и разделить на несколько отделов в зависимости от предоставляемых услуг, как это и было до введения реформы. 

Министр труда и социального обеспечения Анникен Хаугли (Anniken Hauglie) не согласна с таким утверждением, но тем не менее признает, что за несколько лет что-то пошло не так после соединения под одной крышей одного государственного органа с двумя коммунальными в 2006 году.

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Матиесен пишет в своем блоге, что граждане недовольны работой системы NAV, поскольку организация превратилась в бюрократическую машину. Министр Анникен Хаугли наоборот говорит об улучшении ситуации, указывая на то, что ранее гражданам приходилось бегать из одной конторы в другую, и что объединение всех отделов пошло системе на пользу. По ее словам, нет никаких сомнений в том, что всегда найдется тот, кто не получил желаемую помощь при обращении в организацию, но принятие реформы – правильное направление развития, и нужно время для стабилизирования ситуации после таких существенных изменений в работе службы. 

Консультант по вопросам коммуникаций Бьярне Хокун Хансен (Bjarne Håkon Hanssen) (Рабочая партия) уверяет, что разделение создаст только дополнительные проблемы. После 10-ти лет работы, проведенной по объединению всех отделов, обратный процесс займет еще больше времени. Ранее служба была разделена на 3 отдела: труда, защиты и социальной помощи. 

Министр Анникен Хаугли назвала 5 причин, согласно которым службу стоит сохранить: 

  1. У NAV есть только одна дверь – все услуги объединены в одну организацию.
  2. Легче организовывать оказание различных услуг для обращающихся.
  3. Более обширный набор инструментов для оказания услуг.
  4. Объединение всех отделов в один облегчает сотрудничество с партнерами.
  5. Отделы, образовавшиеся в результате реформы объединения, снижают вероятность дискриминации и гарантируют равенство прав всех пользователей системы.



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