Правда об уязвимых районах Швеции
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Лидер Партии прогресса (FrP) Сив Йенсен (Siv Jensen) не имеет ничего против заявления министра миграции Норвегии Силви Листхеуг (Sylvi Listhaug) о проблемных районах Швеции, утверждая, что факты говорят сами за себя. Шведский министр миграции и интеграции назвала высказывания норвежских политиков абсурдными. Лидер Норвежской рабочей партии (Ap) Йонас Гар Стёре (Jonas Gahr Støre) также назвал выводы Листхеуг провокацией с целью создания паники. Шведский премьер-министр Стефан Лёфтен (Stefan Löfven) в свою очередь сделал замечание Листхеуг по поводу вмешательства в иммиграционную политику Швеции.
В полицейском отчёте, предоставленном 21-го июня этого года, описаны основные трудности, возникшие в районах с большим количеством беженцев из других стран. Список составлен с учётом определённых параметров:
- Нежелания жителей содействовать судебному процессу
- Невозможность выполнения сотрудниками полиции своей задачи
- Возникновение социальных структур, существующих параллельно шведским устоям
- Исламский экстремизм
Такие районы Швеции как Ринкеби (Rinkeby) в Столгольме, Ронна (Ronna) в городе Сёдертелье, Русенгорд (Rosengård) в коммуне Мальмё, Бископсгорден (Biskopsgården) в городе Гётеборг и ещё 19 других районов находятся в списке "особо уязвимых".
Что же такое "уязвимые районы"?
Под уязвимыми районами понимаются районы страны, имеющие значительные социально-экономические проблемы, включающие высокий уровень преступности. Преступная активность может варьироваться от угроз и вымогательства до насилия в общественных местах и открытой наркоторговле. Жители таких районов сообщают о том, что не чувствуют себя в безопасности, в то же время не желая участвовать в судебных процессах или сообщать о нарушении закона из-за систематических угроз физической расправы над свидетелями.
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Полиция в таких районах бессильна, в чём признаются сами полицейские служащие, говоря о том, что некоторые каждодневные рутины полиции становятся крайне опасными для их жизни.
По словам министра миграции Силви Листхеуг, во всех так называемых "уязвимых районах" присутствует большое количество мигрантов, имеющих проблему с интеграцией.
Тем временем министр миграции Швеции Хелене Фритзон (Helene Fritzon) продолжает настаивать на том, что проблемы не существует.
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