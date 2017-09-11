Сенсационно низкие цены на продукты

Цены на еду падают, а топливо становится дороже.

Центральное статистическое бюро (SSB) показало, что параметр индекса потребительских цен (ИПЦ) составил всего 1,3 процента за последние 12-ть месяцев, что, в свою очередь, является лишь половиной целевого ориентира по инфляции в 2,5 процента.

Причиной таких низких показателей стало резкое падение цен на рынке продуктов питания.

Центральное статистическое бюро сообщает, что цены практически на все типы продуктов снизились на 3,4 процента в этом году. В прошлом году наблюдалось падение цен всего лишь на 1,0 процент.

Обычно снижение цен происходит с июля по август, когда потребителям предлагаются скидки на многие наименования, но в этот раз цифры на ценниках уменьшились в три раза по сравнению с прошлым годом.

Приятно удивляют покупателей и цены за авиабилеты. После некоторого повышения цен во время летнего сезона, в августе потребители уже могли приобрести билеты на 25,9 процентов дешевле, что намного меньше того же показателя год назад.

Согласно SSB, снижение показателя ИПЦ могло быть ещё более существенным, если бы не повышение цен на топливо.

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