Католический священник обвинён в воровстве

Католический священник Западной Норвегии (Vestlandet) обвинён в краже 645 000 крон из денежных накоплений церкви, собранных за счёт прихожан.

Согласно обвинению, священник перевёл на свой личный банковский аккаунт часть или все денежные средства церкви, накопленные за счёт общественных сборов.

Обвинение было предъявлено окружным прокурором Турьмудом Хаугнесом (Tormod Haugnes), у которого оказались доказательства злоупотребления священником своей позиции в церкви, в результате чего церковная казна опустела на 645 000 крон.

Представители церкви сами заявили о случившемся, заподозрив неладное поздней осенью 2014-го года. О пропаже денег сообщили приходному священнику, после чего церковь сама решила провести расследование. Несколько раз в денежные сборы были намерено подложены меченые банкноты. Когда данные купюры внезапно не были найдены при пересчёте, подозрения подтвердились.

Адвокат священника утверждает, что его клиент не совершал каких-либо незаконных деяний. Сам священник имеет в виду, что все денежные переводы осуществлялись на благо церкви и Господа.

Адвокат считает, что для принятия решения требуется больше доказательств, для сбора которых священнику нужно отправиться на Украину и в Польшу. Поскольку священник связан с этими двумя странами, предъявленное обвинение, по мнению адвоката, является результатом столкновения культур и традиций между Норвегией, Польшей и Украиной.

На священника пока не было заведено уголовное дело.

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