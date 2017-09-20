Хотят задерживать иностранцев на границе

Министр миграции и интеграции Силви Листхеуг предложила новое правило, согласно которому полиция имеет право удерживать остановленных на границе иностранцев.

"Мы должны контролировать наши границы. Согласно нынешним правилам, не совсем ясно, стоит ли давать разрешение на въезд иностранцам, пока выясняется причина их нахождения в стране, если таковую не могут прояснить сами приезжие", – сообщает министр миграции и интеграции Силви Листхеуг (Партия прогресса).

Новое предложение Листхеуг позволяет полиции удерживать остановленных на границе иностранцев вплоть до 24-х часов. После этого окончательное решение о допуске приезжих будет принято полицейским адвокатом.

По словам министра, Норвегия рискует впустить на свою территорию преступников, высылка из страны которых обойдётся стране ещё дороже. Поэтому дополнительные меры предосторожности так необходимы.

Помимо этого, выяснение того, законно ли пребывание приезжих или нет может занять определённое количество времени. Занимает время и посадка нелегальных иностранцев на обратный самолёт. Если иностранец пребывает в Норвегию поздним рейсом, не всегда возможно посадить его на обратный самолёт в тот же день. По этой причине приезжего придётся задержать на всю ночь.

Данное нововведение не коснётся иммигрантов со статусом беженца, для которых существуют свои правила.

Решение по вопросу должно быть принято до 6-го декабря этого года.

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