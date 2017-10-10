Цены на одежду и обувь увеличились на целых 11,4 процента.

Относительно резкое увеличение цен на одежду способствовало увеличению индекса потребительских цен на 0,6 процента с августа по сентябрь.

Увеличение цен на одежду и обувь на 11,4 процента, а также увеличение стоимости электричества на 4,3 процента повлияли на изменения показателя.

Согласно статистическому бюро, скачки цен на одежду происходят в зависимости от сезона. На данный момент цифры на ценниках вернулись на прежний уровень, который наблюдался в апреле.



Цены на продукты снизились на 0,6 процента в период с августа по сентябрь и на 1,9 процента с сентября 2016 года по сентябрь 2017-го.

Значительное снижение цен на продукты в с июля по август этого года и, как результат, устойчиво низкие цены в сентябре – приятная неожиданность для потребителей. Нет никакого сомнения в том, что конкуренция между различными продуктовыми сетями идёт покупателям на пользу.

Цены за электроэнергию растут

Рост цен за электроэнергию – главная причина повышения индекса потребительских цен. За 12 месяцев стоимость электроэнергии увеличилась на 12,9 процента.

В течение 12-ти месяцев базовая инфляция, наиважнейший фактор для определения процентной ставки Норвежским банком, составляет один процент.

Согласно статистике, предоставленной Центральным статистическим бюро, Норвежская крона немного ослабила свои позиции и увеличилась на 2-3 эре по отношению к евро.

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