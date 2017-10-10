Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Приобретение одежды в сентябре этого года не окупится.
Приобретение одежды в сентябре этого года не окупится.

Резкое увеличение цен на одежду

Sist oppdatert:

Ksenia Hinderson
Tips meg

Цены на одежду и обувь увеличились на целых 11,4 процента.

Относительно резкое увеличение цен на одежду способствовало увеличению индекса потребительских цен на 0,6 процента с августа по сентябрь.

Увеличение цен на одежду и обувь на 11,4 процента, а также увеличение стоимости электричества на 4,3 процента повлияли на изменения показателя.

Согласно статистическому бюро, скачки цен на одежду происходят в зависимости от сезона. На данный момент цифры на ценниках вернулись на прежний уровень, который наблюдался в апреле.

Цены на продукты снизились на 0,6 процента в период с августа по сентябрь и на 1,9 процента с сентября 2016 года по сентябрь 2017-го.

Значительное снижение цен на продукты в с июля по август этого года и, как результат, устойчиво низкие цены в сентябре – приятная неожиданность для потребителей. Нет никакого сомнения в том, что конкуренция между различными продуктовыми сетями идёт покупателям на пользу.

Цены за электроэнергию растут

Рост цен за электроэнергию – главная причина повышения индекса потребительских цен. За 12 месяцев стоимость электроэнергии увеличилась на 12,9 процента.

В течение 12-ти месяцев базовая инфляция, наиважнейший фактор для определения процентной ставки Норвежским банком, составляет один процент.

Согласно статистике, предоставленной Центральным статистическим бюро, Норвежская крона немного ослабила свои позиции и увеличилась на 2-3 эре по отношению к евро.

Страница Nettavisen по-русски на Facebook.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere