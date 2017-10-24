Распродажа в магазинах и этика

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Ожирение – реальная угроза здоровью общественности. Безответственным является то, что сети продовольственных магазинов снижают цены на конфеты.



Несколько норвежских детей страдают от ожирения, и за последние годы никто так существенно и не предпринял попытку остановить развитие опасной для здоровья тенденции.

Но это не помешало сети продуктовых магазинов снизить цены на конфеты, тем самым начав войну за снижение цен во всей сфере.

В третьем классе каждый шестой ребёнок имеет лишний вес или страдает от ожирения. Медосмотр, через который приходится проходить 17-ти летним подросткам в военкомате, показывает, что 20-25 процентов имеют лишний вес.

Обнадёживает то, что количество детей с лишним весом уменьшается в детских садах, но в то же время возрастает в средней и старшей школе.

Институт общественного здравоохранения сообщил о том, что наблюдается тревожная тенденция – количество человек с лишним весом увеличилось за последние 40 лет и продолжает увеличиваться.

Пока сеть продуктовых магазинов снижает цены на конфеты, стоить помнить следующее:

Излишний вес является одним из основных факторов смертности. Избыточный вес и ожирение стало причиной смерти около 2.400 человек в Норвегии в 2015-ом году.

Дети и молодые люди особенно подвержены риску из-за среды, окружающей их, будь то их семьи, детский сад или общество в целом.

Радикальное снижение цен на конфеты существенно отразится на здоровье. Нездоровая еда и потребление сахара составляет опасность не только для детей, это также влияет на повышение заболеваемости и пропуски на работе для взрослых.

Такие сети продуктовых магазинов, как Kiwi, Rema и Coop увеличивают сбыт нездоровой еды, главными потребителями которой является молодежь.

Скидки на конфеты – это здорово, но вот о здоровье здесь говорить не приходится.

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