Продажа рождественских ёлок уже началась

Может, слишком рано.

Менеджер по продажам магазина Plantasjen Хильдэ Поппе (Hilde Poppe) подтвердила газете, что у них началась продажа искусственных ёлок. По её словам, всегда найдутся те, кто думает, что продажу начали слишком рано.

Большинство искусственных ёлок можно будет приобрести в ноябре и декабре, но несколько из них будут доступны немного раньше, сообщает менеджер магазина.

Согласно статистике, всё больше людей в Норвегии предпочитают проводить Рождество с искусственными ёлками. В Швеции обратная ситуация – в тренде настоящие ёлки. Почему тренды распределяются именно так, неизвестно, но менеджер по продажам сети магазинов Plantasjen обещала проследить за дальнейшим развитием событий.

По её словам, сейчас искусственные ёлки выглядят намного лучше и реальнее, к тому же они более практичны, поскольку такие ёлки не осыпаются и их можно хранить на чердаке до следующего раза, а потом воспользоваться ими вновь. Но в то же время менеджер по продажам понимает, что ощущения от таких ёлок совершенно иные по сравнению с настоящими. "Лично я предпочитаю настоящие, которые пахнут Рождеством", – признаётся она.

Несмотря на то, что продажи искусственных ёлок возрасти на 20-30 процентов за последние годы, настоящие ёлки ещё пользуются спросом. Причиной может быть то, что иногда норвежцы предпочитают ставить несколько ёлок на Рождество (норвежский Jul): в нескольких комнатах, одну в коттедже (норв."hytta"), одну искусственную внутри, а другую на улице около дома.

В прошлом году исследователи предупреждали против использования пластиковых ёлок, утверждая, что это плохо сказывается на окружающей среде. Главным аргументом стали свойства пластика, который не является биоразлагаемым материалом и не поддаётся вторичной переработке.

Нестрашно, если Вы купили ёлку раньше

"Если настоящая ёлка была куплена чуть раньше, чем обычно, вполне возможно, что она может простоять всё Рождество, если дать ей шанс акклиматизироваться. Как долго она будет акклиматизироваться зависит от температуры на улице. Неправильным было бы хранить только что купленную ёлку, находившуюся при низких температурах, в тёплом месте. Если срезать основание и поставить дерево в воду, то разрешается перенести её в тепло сразу", – напоминает менеджер магазина.

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