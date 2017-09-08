Иммигранты обойдутся Норвегии в 10 000 крон на человека

Исследование центрального статистического бюро показало, что иммиграция в Норвегию будет стоить стране ежегодно 10 000 крон на человека начиная с 2025 года.

Норвежский телерадиовещательный канал NRK сообщает, что численность населения Норвегии будет увеличена в два раза к концу этого столетия, и главной причиной тому является иммиграция.

Так центральное статистическое бюро Норвегии (SSB) показывает, что большинство иммигрантов переселяются в Норвегию из Африки и Азии. На данный момент эта группа иммигрантов является наименее квалифицированной в профессиональном плане.

Исследователь статистического бюро поясняет, что иммигрирующие в Норвегию на сегодняшний день дорого обойдутся стране, учитывая низкую налогоплатёжность переселенцев по сравнению с количеством средств, которые им предоставляет государство, будь то различные денежные пособия, бесплатное образование или услуги по уходу. Всё это означает дополнительные затраты вплоть до 10 000 крон за счёт налоговых сборов от остальной части населения.

Действующий премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг (Erna Solberg) заявляет, что норвежцы ожидают от иммигрантов способности и желания привнести свою долю в развитие и благосостояние общества. "Мы не можем быть бесконечно добрыми только лишь ради того, чтобы всегда казаться гуманными, и во всём потакать людям, которые вовсе не нуждаются в защите. Мы должны всерьёз задуматься о цене тех прав, которые мы предоставляем".

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