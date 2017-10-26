Осудили за фотографию на Facebook

Незаконно одолжил полицейскую фуражку – дорого поплатился за свою фотографию.

40-ка летний житель Тромса (Troms) сделал фотографию себя в одолженной/украденной полицейской кепке и выложил фото на Facebook. Был оштрафован, но из-за отказа платить штраф дело было направлено в апелляционный суд Холугаланда.

Согласно параграфу 165 в уголовном кодексе, все, кто использует официальную униформу или претворяются представителем официальных властей, будут оштрафованы на 7200 крон и должны будут заплатить 2000 крон за юридические услуги.

Мужчина сделал фотографию в полицейской кепке и жилете с надписью "лидер" во время антиаварийной тренировки на работе с участием полиции. Фото простояло на аватарке в Facebook около 2-х месяцев, после чего мужчина получил телефонный звонок из полиции с просьбой удалить изображение. Тот отказался что-либо предпринимать, заверяя, что полицейскую кепку можно приобрести в обычном магазине игрушек.

Мужчину вызвали на допрос и снова попросили убрать изображение, после чего обвиняемый поместил надпись "цензура" на фотографию. Суд признал незаконность использования полицейской кепки. Хотя мужчина и не знал о законе, его действия были намеренными. В результате фотография обошлась обвиняемому в 11200 крон.





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