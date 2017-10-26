Nettavisen.no

RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
А вот и сама фотография. Мужчина предпочёл скрыть своё лицо в целях конфиденциальности.
А вот и сама фотография. Мужчина предпочёл скрыть своё лицо в целях конфиденциальности.

Осудили за фотографию на Facebook

Ksenia Hinderson
Tips meg

Незаконно одолжил полицейскую фуражку – дорого поплатился за свою фотографию.

40-ка летний житель Тромса (Troms) сделал фотографию себя в одолженной/украденной полицейской кепке и выложил фото на Facebook. Был оштрафован, но из-за отказа платить штраф дело было направлено в апелляционный суд Холугаланда.

Согласно параграфу 165 в уголовном кодексе, все, кто использует официальную униформу или претворяются представителем официальных властей, будут оштрафованы на 7200 крон и должны будут заплатить 2000 крон за юридические услуги.

Мужчина сделал фотографию в полицейской кепке и жилете с надписью "лидер" во время антиаварийной тренировки на работе с участием полиции. Фото простояло на аватарке в Facebook около 2-х месяцев, после чего мужчина получил телефонный звонок из полиции с просьбой удалить изображение. Тот отказался что-либо предпринимать, заверяя, что полицейскую кепку можно приобрести в обычном магазине игрушек.

Мужчину вызвали на допрос и снова попросили убрать изображение, после чего обвиняемый поместил надпись "цензура" на фотографию. Суд признал незаконность использования полицейской кепки. Хотя мужчина и не знал о законе, его действия были намеренными. В результате фотография обошлась обвиняемому в 11200 крон.


Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

Våre bloggere