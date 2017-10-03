Найдено новое месторождение нефти

Обнаружили нефть за пределами Ставангера.

Компания Aker BP, которой заведует норвежский предприниматель Хель Инге Рёкке (Kjell Inge Røkkes), обнаружила нефть в Северо-Восточной части Северного моря, что в 200-та километрах на Северо-Запад от Ставангера.

Точное количество найденной нефти пока неизвестно.

Потенциал

Представитель компании Aker BP, занимающейся поиском нефтяных месторождений, заявил прессе, что находка в районе Frigg-Gamma-Delta открывает новые возможности для развития региона.

Обнаружение месторождения произошло в процессе поискового и оценочного бурения. Последнее проводится с целью получение информации о размере и глубине уже найденного месторождения. Так, глубина нефтяной залежи, найденной в песчанике, составила 13, 5 метров.

Разочарование

Результаты поискового бурения оказались не столь радужными. Было найдено несколько слоёв песчаника в образованиях глубиной 50-60 метров с плохими и хорошими коллекторскими свойствами.

Компания заранее уже заявила о том, что скважина может содержать в себе около 62, 9 млн. баррелей нефти и 2 млрд. кубометров извлекаемых запасов газа. Представитель Aker BP сообщил, что всё ещё проводятся последующее анализирование находок в районе, лежащим чуть глубже Frigg-Gamma-Delta, но никто не рассчитывает на положительные результаты.

Есть надежда

Представитель компании заявил, что бурения в области Nordfjellet будут продолжаться в зависимости от динамики сейсмической активности.

Компания Aker BP является результатом объединения нефтедобывающих компаний Det norske и BP Norge, тем самым обеспечивая себе ведущую позицию в сфере нефтедобывающей промышленности на норвежском континентальном шельфе.

Нефтяными гигантами в Норвегии также являются компании Statoil, Total, Shell, ExxonMobil и ConocoPhillips.

Mest sett siste uken