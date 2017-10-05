Норвежские власти поощряют многожёнство
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Dette turtøyet er nordmenn ville etter
Рубрика Nettavisen "Мнения".
Блог Кристиана Августа Айлертсена (Kristian August Eilertsen), заместителя председателя молодёжной Партии прогресса.
На прошлой неделе газеты пестрили заголовками о том, что тысячи человек за границей могут получить место жительства в Норвегии и доступ к норвежским социальным пособиям. При этом вполне ясно, о какой именно группе иммигрантов идёт речь: мусульманские мужчины в Норвегии, у которых есть несколько жён на родине помимо брачных связей с женщиной в Норвегии.
Дети таких мусульманских мужчин, проживающих в королевстве фьордов, автоматически получают норвежское гражданство и свободный въезд в страну, ни разу не ступив по норвежской земле, с которой у них нет совершенно никаких связей. В этом случае их отцы сознательно нарушают закон.
Вместе с тем, незаконные жёны этих мужчин также получают право на проживание в Норвегии по воссоединению семьи с детьми, уже обладающих гражданством. Такая система не только незаконна, но и оказывает вредное воздействие на норвежскую модель государства благосостояния.
В Швеции такая практика привела к тому, что одна коммуна запросто может потратить 16 млн. крон на три квартиры для трёх жён мусульманских мужчин с 16-ю детьми. Возможно, что Норвегия, в конечном итоге, будет практиковать то же самое.
Многожёнство запрещено в Норвегии, поэтому парадоксальным является тот факт, что власти закрывают глаза на нарушение закона со стороны представителей мусульманского сообщества.
В законе явно есть лазейки, которые ловко используют. Для предотвращения ухудшения ситуации властям необходимо пересмотреть существующие регулировки и не давать безграничной политической корректности негативно повлиять на норвежское общество.
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