Споры в Восточной Норвегии

Хордаланн и Согн-ог-Фьюране решили объединиться в единый регион под именем Западная Норвегия. Последовая острая реакция от остальных губерний Западной Норвегии.

Первоначально под названием Восточная Норвегия (Vestlandet) были объединены четыре губернии: Мёре-ог-Ромсдал, Согн-ог-Фьюране, Хордаланн и Ругаланн. В пятницу районы Согн-ог-Фьюране и Хордаланн объявили о желании объединиться под общим названием Восточная Норвегия, оставив за бортом остальные регионы восточной части Мёре-ог-Ромсдал и Ругаланн, которые были крайне недовольны таким положением дел.

Местная газета назвала такое решение высокомерным и глупым, делая акцент на том, что две губернии попросту украли имя, принадлежащее всему региону, и что Западная Норвегия является единым регионом в независимости от того, как проходят границы губерний.

Газета также сообщает о том, что менее половины жителей четырёх губерний проживают в Хордаланне и Согн-ог-Фьюране.

В конечном итоге Стортинг будет решать, каким образом будут называться объединённые губернии. Помимо этого Языковой совет вынесет официальное заявление по вопросу. По мнению представителя совета, разделение Восточной Норвегии на две части идёт в разрез с традициями, укоренившимися в языке.

Мэры округов в Хордаланне и Согн-ог-Фьюране встали на защиту предложения о названии региона: "Мы должны называться Восточная Норвегия. Мы живём в самом центре региона. В этом наша идентичность, которая во многом сформировала нас. Я думаю, что это хорошее имя. Мы должны занять позицию в этом вопросе", – заявил мэр губернии Согн-ог-Фьюране Дженни Фёллинг (Jenny Følling).

Мэр Хордаланна Анне Гине Хестетюн (Anne Gine Hestetun) заявила, что жители губерний Мёре-ог-Ромсдал могут во всём винить себя, поскольку те сразу отказались от объединения с губерниями Согн-ог-Фьюране и Хордаланн. Регион Ругаланн добровольно проголосовал против в процессе обсуждения вопроса . "У всех были равные возможности", – подчёркивает мэр.

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