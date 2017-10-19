Беженцы изнасиловали двух 13-ти летних норвежек. Сослались на культурные различия

Согласно полицейскому рапорту, двое подростков из Северной Африки изнасиловали двоих 13-ти летних девочек, заперев их в частном доме в коммуне Гримстад.

После того, как дело отправили на рассмотрение в суд Эуст-Агдера, совершившие нападение подростки 17-ти и 19-ти лет частично признались в содеянном.

Поскольку обеим девочкам было на момент изнасилования меньше 14-ти лет отроду, нападавшим со статусом беженца грозит тюремное заключение как минимум на три года, если суд признает их виновными.

Пострадавшие этнические норвежки не присутствовали во время судебного процесса из-за молодого возраста. Однако, во время судебного рассмотрения суду стало известно, что девочки познакомились со своими будущими насильниками через Snapchat. По словам жертв преступления, молодые люди потребовали встречи.

19-ти летний обвиняемый сослался на культурные различия и незнание того, что возраст сексуального согласия в Норвегии устанавливается с 16-ти лет. 17-ти летний подросток заявил, что не знал реального возраста девочки.

Окружной прокурор потребовал для 19-ти летнего обвиняемого в двух изнасилованиях тюремного заключения сроком на 4,5 года, а для 17-ти летнего подростка – 2 года наказания для несовершеннолетних.

Наказание для несовершеннолетних было введено в 2014-м году как альтернатива тюремному наказанию для подростков от 15 до 18-ти лет.

Обвиняемые должны будут присутствовать на встречах с заинтересованными сторонами, полицией, службой защиты детей и другими инстанциями, а также должны будут пройти через ряд мер, направленных на борьбу с преступностью.

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