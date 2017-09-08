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Радикальное решение: лидер организации NIVI Analyse, занимающейся исследованиями в общественной сфере, уверен, что число коммун стоит существенно сократить.
Радикальное решение: лидер организации NIVI Analyse, занимающейся исследованиями в общественной сфере, уверен, что число коммун стоит существенно сократить. Foto: Google Maps/privat

Предложение о сокращении 428-ми коммун до 130-ти

Ksenia Hinderson
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Процесс объединения уже начался.

По мнению лидера организации Nivi Analyse Гайра Винсанта (Geir Vinsand), занимающейся аналитическими исследованиями, частичное соединение коммун не решит накопившихся проблем. На сегодняшний момент 428 коммун превратились в 354, и, по его мнению, процесс стоит продолжить.

Винсанд вполне определённо заявляет, что оптимальное количество коммун лежит в пределах от 100 до 150-ти, но идеальным количеством считает 130.

По его мнению, такая реформа прежде всего нужна для упрощения и децентрализации государственного сектора, а также для решения проблем с падением численности населения.

Кроме того толчком к проведению коммунальной реформы  является несогласованность административных нюансов, управления городами, а также больше расстояния в малых коммунах и разбросанность населения, что создаёт проблемы в отношении школ и ухода за пожилыми людьми.

Заместитель лидера Партии прогресса Пер Сандберг (Per Sandberg) согласен с мнением о том, что число коммун в Норвегии стоит упразднить до 160-ти. План будет осуществлён, если партия войдёт в правительство по результатам выборов, которые станут известны на следующей неделе.

Такую стратегию поддерживает и министр по вопросам местного самоуправления Ян Туре Саннер (Jan Tore Sanner), представляющий Консервативную партию.

Норвежская конфедерация предпринимателей (NHO) предлагает ещё более радикальное решение – сократить количество коммун до 77-ми. По мнению главы организации, это наиболее реалистичный и рациональный подход к вопросу решения накопившихся проблем.

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