Рабочая партия разослала 500 000 норвежцам СМС с просьбой проголосовать за партию

СМС сообщение от Рабочей партии вызвало бурную реакцию среди избирателей и политиков.

Рабочая партия (Ap) выкупила у бюро список имён различных людей и разослала СМС сообщение с призывом голосовать за партию. Сообщение получили 500 000 норвежцев, включая тех, кто заблокировал рассылку рекламы:

"Здравствуйте. День выборов приближается. Вы решаете, останется ли Партия прогресса и Консервативная партия в правительстве. Хотите замену им? Школа и пожилые люди важнее сокращения налогов? Тогда голосуйте за Норвежскую рабочую партию!".

Такого ещё не видели

Представитель института культуры и коммуникации Тур Банг (Tor Bang) Норвежской школы бизнеса BI считает, что выборная гонка проходит не слишком хорошо для Рабочей партии. Данная рассылка – попытка сфокусировать внимание избирателей на теме, являющийся базисом для всей выборной кампании партии. Согласно эксперту, такое происходит на выборах впервые.

Страница Nettavisen по-русски на Facebook.

Спам

Сообщение партии имело обратный эффект и повлекло за собой крайне негативную реакцию, особенно от тех, кто ранее отказался от получения рекламных рассылок.



Официальную страницу партии на Facebook засыпали комментариями, выражающими недовольство избирателей, некоторые из которых считают, что представители партии нарушают рыночные законы и занимаются нелегальной пропагандой.



Выкупили список абонентов у бюро



Представители партии признались, что список людей с правом голоса, получивших сообщение, был куплен у бюро Iper Konsument. Списком для всеобщей рассылки можно было воспользоваться только единожды стоимостью 1 крона за одно СМС.



Несмотря на то, что закон маркетинга защищает права тех, кто не желает получать подобные сообщения, в самом законе есть исключение для неправительственных организаций, делающих рассылки. Этой лазейкой и воспользовалась Рабочая партия.



Специалист по коммуникациям Ингрид Лангерю (Ingrid Langerud), представляющая Рабочую партию, подчёркивает, что закон ясно указывает на легальность рассылок информации политического характера для избирателей, и что запрет прежде всего касается рассылки рекламы от сферы бизнеса. При этом Лангерю приносит извинение тем, на кого сообщение оказало раздражающее воздействие.

"Консервативная партия не сподобилась бы на такое"

"Консервативная партия не сподобилась бы на такое. Мы считаем, что данная форма предвыборной агитации не вызывает одобрения среди избирателей", – заявляет специалист по маркетингу от Консервативной партии (Høyre) Даг Тарье Сульванг (Dag Terje Solvang).

Кроме того политик назвал замечание Рабочей партии по поводу приоритета школ и пожилых людей очередной попыткой очернить текущее правительство Норвегии, якобы игнорирующее нужды последних.