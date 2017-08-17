Норвежский национальный канал NRK обвинили в религиозной дискриминации

Норвежский национальный телерадиовещательный канал NRK запретил ведущим информационных программ носить кресты, но разрешил ношение хиджаба.

Жалобу от администратора информационных ресурсов норвежской христианской организации Линэ Констали (Line Konstali) принял уполномоченный по вопросам равенства и борьбы с дискриминацией (LDO).

По утверждению Констали, жалоба была подана как от частного лица, а не от имени организации. Женщина просит канал прояснить свою позицию. Запрет ношения креста, но разрешение хиджаба в эфире говорит о политике двойных стандартов представителей NRK.

Первоначальным источником споров стал инцидент 2013-го года, произошедший с ведущей канала NRK Сив Кристин Сальман (Siv Kristin Sællmann), которую попросили снять крест перед проведением эфира.

После этого в телерадиовещательную компанию поступила масса жалоб. Тем не менее суд по вопросам равенства и борьбы с дискриминацией встал на сторону канала, который по факту нарушил закон о предотвращении и противодействии дискриминации.

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Констали имеет в виду, что национальный телерадиоканал противоречит самому себе, запуская информационную программу "Хатен делает выбор" с ведущей Хатен Махди аль-Хассани (Faten Mahdi al-Hussaini), на которой надет хиджаб.

В это же время главный редактор канала утверждает, что телеведущие информационных программ и ток-шоу должны следовать определенным правилам, касающимся нейтрального внешнего вида без наличия каких-либо религиозных, политических или идеологических символов.