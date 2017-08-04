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Министр миграции и интеграции Норвегии Сильви Листхеуг.
Министр миграции и интеграции Норвегии Сильви Листхеуг.

Листхеуг призывает сообщать UDI о беженцах, уезжающих на каникулы в свою страну

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Ksenia Hinderson
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Сильви Листхеуг призывает обывателей, а особенно тех, кто контактирует с детьми-беженцами, сообщать UDI о беженцах, уезжающих на каникулы в свою страну.

"Люди подходили ко мне во время выборной компании и рассказывали о своих соседях или местных из соседних районов, уезжающих на каникулы в страну, из которой они бежали. По мнению избирателей, это довольно странная ситуация, принимая во внимание тот факт, что беженцы, приехавшие в Норвегию, пытаются спастись от войны и преследования у себя на родине, но, несмотря на это, имеют возможность проводить там каникулы", – говорит министр.

Министр от Партии прогресса (FrP) подчеркивает, что на взрослых, поддерживающих контакт с детьми-беженцами, лежит большая ответственность по информированию Департамента миграции (UDI) о подобной ситуации. Согласно статистике, предоставленной Министерством юстиции, на данный момент UDI рассматривает 78 случаев злоупотребления системой создания убежищ, когда заявитель утверждает, что нуждается в защите, а после получения разрешения на пребывание в Норвегии уезжает в свою страну на каникулы. 

По мнению Кнута Арильда Харайдэ, лидера Христианской народной партии (KrF), такого типа каникулы незаконны, но в то же время нет ничего положительного в поощрении системы доносов. Политик считает, что это посеит скепсис и недоверие среди людей и будет препятствовать интеграции иммигрантов в норвежское общество.

Лидер профсоюза педагогов Норвегии Стефан Хандал (Steffen Handal) отрицательно высказался по поводу призыва Листхеуг к учителям сообщать о своих учениках со статусом беженца, уезжающих на такие каникулы со своими родителями. Он заявил, что норвежские учителя не собираются этого делать.

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